畢業相地點｜南生圍、迪欣湖、南蓮園池等5個熱門畢業相好去處 著住畢業袍打卡!

元朗南生圍一直都是不少婚紗照、電視劇和電影的取景勝地。除了擁有拍照必備的大草地外，也有樹林和橫水渡，全是大自然的獨有景色，特別適合用來拍攝畢業照。同時還可以在前往南生圍的石壆上，拍攝《那些年》風格的畢業照，捉緊青春的尾巴。不過進入南生圍的路途稍為困難和遙遠，因此最好乘坐的士到南生圍，選擇徒步或踩單車的話，可能到達前已筋疲力盡。

畢業相好去處2：迪欣湖

說到既適合拍照，又免費入場的地方講就不得不提迪欣湖！雖然迪士尼樂園也適合拍照，但最近受疫情影響，需要預約才可進取，門票亦較昂貴，因此建議到附近的迪欣湖拍照，既有大草地，也有湖景，而獨有的天藍小屋甚至特別適合用於拍照。去完迪欣湖後，也可回到迪士尼樂園門外拍照，不論是噴水池，抑或拱門都適合用來留念，而且一律免費，一群人去也不用破費。

迪欣湖官網

畢業相好去處3：大館

位於中環的大館向來都充滿懷舊色彩，而獨有的紅磚更是與黑色的畢業袍形成強烈對比，拍攝畢業照尤其特別。雖然大館的前身是監獄，但近年已活化成藝術館，場內除紅磚牆外，也有不少值得拍照的地方，例如賽馬會藝方、檢閱廣場等，向來已吸引不少人去打卡留念，因此用來拍攝畢業照也較為新鮮，比起與草地合照更吸睛。再加上大館位於市區位置，與三五知己拍攝畢業照後，更可以一起共進午餐，或是在大館裡閒逛，比起去其他郊外地區拍攝畢業照更方便。

周末好去處︱數碼解構百年古蹟 大館前世今生

大館官網