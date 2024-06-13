大學畢業禮物女生最愛公仔、花束、氣球等7款提案　影相打卡一流！

10-11月是大學畢業季，相信仍有不少親朋戚友，都希望在這大日子能送上最好的祝福。以下就為大家整理公仔、花束、氣球等7款女生喜愛的大學畢業禮物提案，無論送禮或是自用，除了顯示其心思外，還特別適合拍照打卡使用！

大學畢業禮物 1. 畢業公仔 說到畢業禮物，便不得不不提畢業公仔！除了購買穿上普通畢業袍的公仔外，現時有不少店舖提供訂製服務，可以訂製穿上不同學校、書院的畢業公仔，而且還有繡字服務，為畢業生送上獨一無二的畢業公仔。 大學畢業禮物 2. 鮮花束 不少人都會購買鮮花束作為禮物贈送給畢業生，比起傳統的鮮花束，近年興起不同款式的插花，建議可以送上繡球花、向日葵或太陽菊的花束，均帶有祝願畢業生前程似錦的意思。 石澳好去處｜《喜劇之王》定情樹、慶功食牛雜打卡位 情人橋聽海

大學畢業禮物 3. 乾花束 若然擔心鮮花束的保質期較短，可以考慮送上近年新興的乾花束，大約能放1年以上。市面上大多乾花束都以不同色系作主題，可按送贈對象的形象選擇。而有些售賣乾花束的網店更會附贈字卡，不妨讓店主代替寫上祝賀的說話，祝福畢業生吧！ 大學畢業禮物 4. 公仔花束 如果對方既喜歡花束，又喜歡公仔，但不想太破費的話，不妨選擇贈送公仔花束，有些公仔還能配上畢業帽和畢業袍，十分細緻！想花束能放更久，更可選擇連花朵也是公仔的花束，同樣可愛！ 華富邨瀑布灣行山路線｜雞蛋仔無敵日落