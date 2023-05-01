生活冷知識｜儲存得宜助延長蔬果壽命！10種常見蔬果保存方法

不少人都有在家煮食的習慣，而儲存蔬菜的方法特別重要，需要用正確的方法才可以延長蔬果的壽命。以下就教大家根莖類、葉菜類、花菜類和果菜類4大類蔬果及6款常吃蔬果的保存方法，讓買回家中的蔬果不會因為儲存不當而浪費。

蔬果保存｜根莖類 根莖類的蔬菜有蘿蔔、蓮藕、番薯、洋蔥等，儲存的時間較長，不過並不適合冷藏或預先清洗，放在雪櫃反而容易有腐爛、發芽等現象，因此直接放在陰涼處便可以存放一個星期左右。 蔬果保存｜葉菜類 葉菜類屬於比較容易腐壞的蔬菜，一般包括白菜、生菜、菜心等帶有葉狀的蔬菜，而葉菜類建議保存在0至4度的環境中，一般存放限期為兩天左右。如果本身蔬菜帶有包裝，建議原封不動放入雪櫃冷藏，反之則建議先去除泥垢及腐壞的部分，然後放入保鮮袋中保存。

蔬果保存｜花菜類 西蘭花、椰菜花、芥蘭等都屬於花菜裏的蔬菜，而花菜類的最佳保存溫度為0度，一般可以放在雪櫃中儲存三至四星期。由於雪櫃會吸收花菜類蔬菜的水份，因此建議可以先將花蕾浸水，再放入密實袋中冷藏，以保持最佳的食用效果。 蔬果保存｜果菜類 果菜類蔬菜指茄子、青瓜、粟米、南瓜等呈果實型的蔬菜，其最佳保存溫度為8至10度左右，一般可以存放一個星期左右，建議放入保鮮袋或密實袋後冷藏即可。

蔬果保存｜馬鈴薯 馬鈴薯屬於根莖類的蔬菜，因此建議放在陰涼乾燥處，而將蘋果和馬鈴薯放在一起可以幫助抑制馬鈴薯發芽的情況。切記千萬不要放入雪櫃，以免加速發芽的問題。 蔬果保存｜南瓜/冬瓜 南瓜和冬瓜都是果菜類的蔬菜，不過如果在沒切開的情況下，建議可以直接放在陰涼乾燥處，基本上可以放兩星期左右。而切開後則建議先把瓤挖掉，再用保鮮紙包好放在雪櫃冷藏，一般可以保存2至3天左右。

蔬果保存｜番茄 購買回家後先不要用水清洗，而是將番茄反轉，蒂部呈下的狀態放在陰涼通風處，即可保存一星期左右。 切記不要將番茄重疊擺放，以防加快重疊部分腐爛的速度。 蔬果保存｜洋蔥 直接將洋蔥放在陰涼乾燥的通風處便可以儲存很長的一段時間，反之如果放在膠袋或雪櫃，則容易因為潮濕或不通風而造成變質、發芽等情況。