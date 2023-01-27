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2023-01-27 12:00:00

簡易食譜｜萬用雪耳抗乾燥！5款雪耳養生糖水配搭教學 紅棗雪耳水/蓮子綠豆雪耳茶

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簡易食譜｜萬用雪耳抗乾燥！5款雪耳養生糖水配搭教學 紅棗雪耳水/蓮子綠豆雪耳茶

簡易食譜｜萬用雪耳抗乾燥！5款雪耳養生糖水配搭教學 紅棗雪耳水/蓮子綠豆雪耳茶

冬天天氣乾燥，需要飲用一些滋補飲品來改善因乾燥而引起的不適。而雪耳就具有滋陰潤肺、養胃生津的功效，特別適合舒緩肺燥乾咳、口乾舌燥等問題。以下就教大家5款雪耳養生糖水配搭，請大家可以過一個滋潤又養生的新年！

雪耳糖水統一做法

1.將雪耳提前用冷水2小時浸泡。

2.將其他食材和雪耳一起倒入茶壺中，然後加入150mL水。

3.攪拌後以中火煲滾，約等待10分鐘至變得黏稠後即可飲用，途中需要一直攪拌以防黏底。

雪耳需要提前用冷水浸泡。 處理雪耳時需要去掉下方深黃色的部份。 不少香港家庭都會在冬天製作木瓜雪耳糖水飲用，以達到滋陰潤肺的功效。

滋陰潤肺｜紅棗雪耳水

冬天特別容易出現乾燥、乾咳等如肺部相關的問題，需要滋潤肺部改善狀況，而雪耳本身就具有滋陰潤肺的功效，再加入健脾養胃的紅棗和滋補肝臟的枸杞，整體的滋潤功效便昇華，特別適合在乾燥的通天飲用。

食材：雪耳 10克／紅棗 5克／枸杞 3克

有需要的話可以加入冰糖以增加甜味。 紅棗和枸杞的配方特別適合在冬天飲用。 喜歡牛奶飲品的話，可以在煮好後倒出食材，然後加入牛奶飲用。

潤養散寒｜茉莉雪耳水

冬天不少人都有手腳冰冷、體寒等問題，需要解決在體內鬱結的寒氣才可以讓身體回復正常的溫度。而茉莉就有打散體內寒氣的作用，紅糖由於成份較為天然，直接由甘蔗提煉而成，不但可以幫助行氣活血，還可以滋陰補腎，再加上養生滋潤的雪耳，便可以加強整體的潤養功效。

食材：雪耳 10克／茉莉 3克／紅糖 5克

冬天來一杯有助驅散寒氣。 茉莉花具有打散體內寒氣的作用。 浸泡後建議再撕小，較為方便飲用。

疏肝理氣｜玫瑰雪耳水

生活壓力大令不少人都會變得容易生氣、暴躁，甚至會有胸部脹痛、壓力瘀滯等問題，需要調和肝氣鬱結，解決心火盛的問題。而雪耳、玫瑰和川陳皮的配方就有效疏肝理氣，玫瑰有助溫和地疏通體內的瘀滯，而川陳皮亦有很好的理氣解鬱的功效，再配合潤肺生津的雪耳，特別適合在繁忙的日程中飲用。

食材：雪耳 10克／玫瑰 3克／川陳皮3克

香港生活節奏繁忙，可以通過飲用雪耳養生飲品來舒緩心火盛的問題。 玫瑰有效疏肝理氣，經常用於泡茶時使用。 玫瑰雪耳飲品還具有養顏功效。

清熱解渴｜蓮子綠豆雪耳茶

冬天的時候總愛吃雞煲、火鍋、燒烤等較為熱氣的食物，令到身體內積聚不少火氣，容易有熱氣、喉嚨痛、乾咳等問題，建議飲用清熱解渴的養生茶改善。蓮子具有清心火的作用，但記得需保留蓮子芯，以增加功效，而綠豆同樣具有清熱解毒的功效，與雪耳一起製茶便要雙管齊下，清熱解渴。

食材：雪耳 10克／蓮子 3克／綠豆 5克

綠豆和蓮子有效去除熱氣。 將材料放進電子煲中更為方便。 感到熱氣的時候不妨多飲用。

健脾祛濕｜雪耳百合茯苓茶

即使在乾燥的冬天仍然會有濕氣重的問題，飲用具有去濕功效的茶飲便可以改善提不起勁、水腫、疲倦等問題。百合不但具有滋陰潤肺的作用，還可以養護脾胃，再配合溫和去濕的茯苓和潤養的雪耳，令整體功效提升，改善濕氣重的問題。

食材：雪耳 10克／百合 3克／茯苓 5克

當作飲品或糖水飲用均可。 茯苓具有溫和去濕的功效。 注意不能每天都飲用，否則會適得其反，令濕氣加重。
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