經痛穴位｜M痛到爆點算好？ 盤點5個經期必按穴位 唔使再食止痛藥！

不少女士都因經期不適而困擾，經痛問題更是令人飽受煎熬，而除了服用止痛藥或熱敷外，按摩正確的穴位同樣可以舒緩相關症狀。以下就為大家盤點5個經期保養按摩穴位，按摩後便可向經期不適說再見！
經痛穴位｜三陰交穴
三陰交穴位於小腿內側，內腳踝尖上的3寸位置(約4隻手指距離)，即脛骨內側後際邊緣處。按摩後便有助調節月經不調、白帶異常或痛經難忍等女性在經期會遇到的症狀。
方法：拇指或中指指端同時按壓雙腿內側的三陰交穴，一壓一放爲1次。或可先順時針方向、再逆時針方向搓揉三陰交穴，持續10分鐘即可。
經痛穴位｜血海穴
血海穴位於大腿內側，膝蓋骨內側上方三横指位置，亦是大腿內側肌肉的隆起處。而其作用與三陰交穴相似，按摩後可以調節月經不調、經閉、經痛、崩漏、功能性子宮出血等症狀。
方法：拇指指端按壓同時按壓兩邊的血海穴, 一壓一放爲1次，按壓10分鐘即可。
經痛穴位｜復溜穴
復溜穴位於小腿內側腳踝內側中央上方2寸位置，即足踝尖與跟腱後緣之間向上約三横指位置。經按摩後可以調節痛經難忍、手腳浮腫、腰肌勞損、功能性子宮出血等症狀。
方法：利用食指指端按壓，每日按揉3-5次，每次2-3分鐘，直至產生酸脹感即可。
經痛穴位｜照海穴
照海穴位於腿部內側，內腳踝尖正下方的凹陷處。按摩後不但可以幫助改善月經不調、痛經、赤白帶下等婦科病症，還可以調節尿道炎症、神經衰弱等可能因經期而引致的問題。
方法：利用食指指端按壓，每日按揉3-5次，每次3-5分鐘，直至產生酸脹感即可。
經痛穴位｜氣海穴
氣海穴位於腹部正中肚臍下方1.5寸的位置，除了可以調節月經不調、提早閉經、痛經難忍、經血過多、帶下(陰道內流出一種粘膩或者稀薄的液體)等女士症狀外，還可以舒緩腰痛、食欲不振等問題。
方法：平躺後利用中指指端或手掌按壓，按揉持續1分鍾即可。