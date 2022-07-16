經痛穴位｜M痛到爆點算好？ 盤點5個經期必按穴位 唔使再食止痛藥！【內附按摩方法】

不少女士都因經期不適而困擾，經痛問題更是令人飽受煎熬，而除了服用止痛藥或熱敷外，按摩正確的穴位同樣可以舒緩相關症狀。以下就為大家盤點5個經期保養按摩穴位，按摩後便可向經期不適說再見！

經痛穴位｜三陰交穴

三陰交穴位於小腿內側，內腳踝尖上的3寸位置(約4隻手指距離)，即脛骨內側後際邊緣處。按摩後便有助調節月經不調、白帶異常或痛經難忍等女性在經期會遇到的症狀。

方法：拇指或中指指端同時按壓雙腿內側的三陰交穴，一壓一放爲1次。或可先順時針方向、再逆時針方向搓揉三陰交穴，持續10分鐘即可。