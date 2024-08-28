香港打工仔返工的時間比留在家中更長，有一班好同事的確十分重要。若然公司內有人啱傾啱玩，返工時間都會過得比較快，奈何職場內多多少少都會有一些與自己唔啱key的人，影響工作心情。早前一位港女就在社交平台上力數自己女上司的不是，卻反引來大批網民留言鬧爆！
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港女發文怒轟女上司 月入X萬卻做盡1事
近日，一位港女在社交平台上發文，矛頭直指自己公司新請的女上司。她表示「月入5-6萬」的新女上司最近開始返工，而她的公司正常工作時間為早上9點，豈料新女上司卻「去到9:30am都未返office」，更精準地表示「佢最後斯斯然（施施然）9:34am返到」。
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揶揄做高層真開心 網民憑1點估真正身分
未知發文者為何對新女上司如此上心，不但密切觀察對方的動向，更疑似認為新女上司的工作態度和表演不值得「5-6萬」的高薪，揚言「依家嘅高層工作真開心」、「遲大到照出糧」。原本有網民以為發文者是新入職的小妹妹，因此凡事比較計較，惟有網民就憑發文者的其他帖文，猜測她的真正身分，「睇佢張相都唔係後生妹妹」「唔似係岩岩出黎做野」，更稱她是「唔識人情世故嗰隻啦」。
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網民反斥發文者無腦：等俾人炒
除了對發文者的真正身分感到好奇，大批網民亦紛紛留言斥她「無腦」、「通常呢啲傻X最後會俾同事舉報出啲咁嘅post」、「最後自己連份工都冇埋」，又揚言「同風紀隊長返工最L慘」、「咁都要被人po上嚟審」、「做人輕鬆啲啦，又唔係你出糧比佢」，亦有心水清網民表示「人地高級過你，你理得人返幾點」、「唔通其實人地8:30返到嚟，上咗去同老細開會又要講聲你知咩？ 邊位？」之後有網民在thread發現，女事主應該是準備離職派「散水餅」，「所以夠膽喺notice period批鬥上司」。