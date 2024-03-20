公務員招聘｜入境處、海關、救護員等政府工入職要求及人工(附申請連結)

香港公務員政府工職位包括入境處、海關、消防員、救護員等不同部門，這些職位要求具備特定的入職條件和需要通過包括長跑、俯臥撐、仰臥起坐等體能測驗。am730會定期更新本文，介紹各政府工的入職要求、招聘時間、入職人工待遇及申請方法。
公務員政府工優點
香港公務員政府工擁有以下優點：穩定就業和薪酬待遇、完善的福利和保障制度、提供職業培訓和晉升機會、專業發展和學習機會、有意義的公共服務和貢獻社會、多元的工作範疇和職位選擇。公務員參與政策制定，優點吸引著許多人投身於公務員職業，並且享受到穩定和有價值的職業生涯。
公務員招聘｜入境事務助理員
入境事務助理員主要職責為執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等工作。有關入境事務助理員的入職條件及福利，可參閱下文。最終獲聘任的考生須在入境事務學院接受為期十五星期的留宿入職訓練，進行一系列實務訓練以應付日後的前線工作。入境事務助理員的起薪點高達24,380元，頂薪為34,230元。，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。
公務員招聘｜海關督察及關員體能測試/入職要求
政府工一向受歡迎，近年不少人都希望能加入成為公務員，皆因學歷要求不高，而且待遇人工不差。政府工穩穩定定，被人認為是「鐵飯碗」。當中海關及入境處等職位更是不少人的首選。海關督察及海關關員主要是在前線執法，均須負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作，海關督察更要負責領導並監督轄下人員所執行的工作，須具備良好的管理能力，及協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務。
公務員招聘｜救護員入職要求學歷毋須大學畢業 有車牌有利投考
救護員入職起薪點由24,725起，毋須大學畢業亦可申請。主要職責包括提供緊急救護服務、送院前護理服務、執行與救護相關的職務；以及駕駛救護車、汽車及客貨車。若持有香港駕駛執照，會更有利投考該職位。
公務員招聘｜救護主任DSE五科考獲第3級即可投考
救護員所需的體能要求不比消防員低，要加入救護行列就必須「過五關」。救護主任的主要職責是管理奉派的救護站、為救護員提供訓練、指揮並領導救護員在緊急情況下提供送院前護理服務及執行救護職務、參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務，以及出動處理緊急召喚。
當局在2023年12月1日調整體能要求，當中包括引體上升、雙槓雙臂屈伸等5項，以下救護主任體能要求資料為12月1日更新後資料。
公務員招聘｜消防員入職體能條件及學歷要求
防員（行動/海務）入職起薪點由24,725起，毋須大學畢業亦可申請。主要職責包括滅火、救援工作、負責防火職務及教育防火知識等等，全天候為市民提供緊急救援服務。雖然今年度的消防員招募現已截止，但根據官方數據顯示，過去有很多投考者未能成功過體驗測試，從而失落消防員一職。有興趣投考之人士可先進行體能訓練，為2024年消防員（行動/海務）招募作好準備。
公務員招聘｜消防隊長入職條件及網上申請方法
消防隊長職位是全年招募，只要在香港中學文憑考試五科考獲第3級或以上成績，即可申請投考消防隊長，月薪可達46,925 元。現正修讀大學學士學位，並將在 2024 或 2025 學年畢業的學生也可申請。
公務員招聘｜香港警察入職條件及申請方法
香港警察全年均進行招募，警察入職條件必須通過4項體能測試：4x10米穿梭跑、掌上壓、立定跳高和800米跑。男士及女士的合格標準各有不同，署方建議考生最少預留三個月訓練及準備時間。成功通過試用期者將獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。福利包括房屋宿舍福利、免費醫療和牙醫服務、有薪假期、子女教育援助及享用警察體育遊樂會設施。
公務員招聘｜懲教署二級懲教助理及懲教主任入職條件及申請方法
二級懲教助理及懲教主任的學歷要求不同，但兩個職位都要求考生能操流利粵語及英語。並在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，同時通過體能測驗，方有機會獲聘。獲聘後均須在香港懲教學院接受訓練，懲教主任的訓練期為二十六周；二級懲教助理的訓練期為則是二十三周。
公務員政府工申請方法
有意申請之人士，可向各區民政諮詢中心或勞工處索取申請表格，表格亦可從公務員事務局互聯網站下載，部份職位可以透過G.F. 340網上申請系統提交資料。
公務員13職位全年招聘 牙齒衞生員學歷只需副學士 月薪可達4.1萬
公務員近年出現人手荒，繼助理文書主任、文書助理 、二級私人秘書轉為全年招聘，在政府職位空缺查詢系統中，目前有多達13個公務員職位空缺均列為「全年接受申請直至另行通知」。如有興趣申請政府職位，請按招聘廣告內列出的申請手續提交申請，並請留意適用於公務員職位的語文能力要求及《基本法》知識測試的安排。