公務員招聘｜入境處、海關、救護員等政府工入職要求及人工(附申請連結)

香港公務員政府工職位包括入境處、海關、消防員、救護員等不同部門，這些職位要求具備特定的入職條件和需要通過包括長跑、俯臥撐、仰臥起坐等體能測驗。am730會定期更新本文，介紹各政府工的入職要求、招聘時間、入職人工待遇及申請方法。

公務員政府工優點 香港公務員政府工擁有以下優點：穩定就業和薪酬待遇、完善的福利和保障制度、提供職業培訓和晉升機會、專業發展和學習機會、有意義的公共服務和貢獻社會、多元的工作範疇和職位選擇。公務員參與政策制定，優點吸引著許多人投身於公務員職業，並且享受到穩定和有價值的職業生涯。

公務員招聘｜救護員入職要求學歷毋須大學畢業 有車牌有利投考 救護員入職起薪點由24,725起，毋須大學畢業亦可申請。主要職責包括提供緊急救護服務、送院前護理服務、執行與救護相關的職務；以及駕駛救護車、汽車及客貨車。若持有香港駕駛執照，會更有利投考該職位。 救護員體能入職要求及申請方法

救護主任體能要求｜人工起薪44,385元起 DSE五科考獲第3級即可投考