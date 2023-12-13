網上熱話｜港女自備生日蛋糕竟被收900蚊切餅費 網民反應兩極 做法刻薄VS西客大晒？

約朋友食飯的其中一個最大理由，絕對是其中一人的生日，能夠有朋友記得你生日並用心幫你訂蛋糕慶祝，的確是一件幸福的事。不過，有時想在餐廳切蛋糕的話，記得留意是否會收取額外費用。早前，一位港女就表示自己帶同生日蛋糕與友人慶祝生日，餐廳本來表示會收取「切餅費」100元，當時事主認為收費合理就照book枱食飯，豈料到埋門一腳時，經理竟突然改口稱因1理由而需要收取900元切餅費，令事主憤而發文鬧爆。

港女The One與友人慶祝生日 餐廳竟然稱要收900蚊切餅費 早前，一位港女就在社交平台上發文，直指自己在幫襯位於尖沙咀The One的一間「打卡餐廳」後實在不吐不快。她表示在預訂餐廳時，已告知職員她會帶同蛋糕到場，只因當天的晚飯全為了與好友慶祝生日，餐廳職員當時就表示會收取100元切餅費，而事主亦同意這個收費。豈料在事發當晚，餐廳經理就突然改口稱要收900蚊切餅費，令事主一行五人十分震驚。

1理由導致天價收費 事主最後轉場食蛋糕 事主表示當日為了給壽星女驚喜，特意準備了一個「Cupcake旋轉蛋糕」作為生日蛋糕，相中可見有9個小型紙杯蛋糕圍成一個細圈，上面擺放了「Happy Birthday」字樣的生日牌以及插滿了蠟燭。惟當時餐廳經理在看到這個蛋糕後，竟專程走到她們枱並告知因為「有9個Cupcake」，所以切餅費會由當初提及的100元提高至900元，更提議「唔食嘅話就唔洗收錢」。事主當時十分錯愕，而為了避免付上天價切餅費，最後「打了兩張卡我地就臨時搵個地方食咗啲cupcake」，相當掃興。