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生活
2023-12-13 19:00:00

網上熱話｜港女自備生日蛋糕竟被收900蚊切餅費 網民反應兩極 做法刻薄VS西客大晒？

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網上熱話｜港女自備生日蛋糕竟被收900蚊切餅費 網民反應兩極 做法刻薄VS西客大晒？

網上熱話｜港女自備生日蛋糕竟被收900蚊切餅費 網民反應兩極 做法刻薄VS西客大晒？

約朋友食飯的其中一個最大理由，絕對是其中一人的生日，能夠有朋友記得你生日並用心幫你訂蛋糕慶祝，的確是一件幸福的事。不過，有時想在餐廳切蛋糕的話，記得留意是否會收取額外費用。早前，一位港女就表示自己帶同生日蛋糕與友人慶祝生日，餐廳本來表示會收取「切餅費」100元，當時事主認為收費合理就照book枱食飯，豈料到埋門一腳時，經理竟突然改口稱因1理由而需要收取900元切餅費，令事主憤而發文鬧爆。

不過，有時想在餐廳切蛋糕的話，記得留意是否會收取額外費用。（圖片來源：tvN《泡泡糖》劇照）

不過，有時想在餐廳切蛋糕的話，記得留意是否會收取額外費用。（圖片來源：tvN《泡泡糖》劇照）

港女The One與友人慶祝生日 餐廳竟然稱要收900蚊切餅費

早前，一位港女就在社交平台上發文，直指自己在幫襯位於尖沙咀The One的一間「打卡餐廳」後實在不吐不快。她表示在預訂餐廳時，已告知職員她會帶同蛋糕到場，只因當天的晚飯全為了與好友慶祝生日，餐廳職員當時就表示會收取100元切餅費，而事主亦同意這個收費。豈料在事發當晚，餐廳經理就突然改口稱要收900蚊切餅費，令事主一行五人十分震驚。

 

一位港女就在社交平台上發文，直指自己在幫襯位於尖沙咀The One的一間「打卡餐廳」後實在不吐不快。（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） （圖片來源：電影《恭喜八婆》劇照）

1理由導致天價收費 事主最後轉場食蛋糕

事主表示當日為了給壽星女驚喜，特意準備了一個「Cupcake旋轉蛋糕」作為生日蛋糕，相中可見有9個小型紙杯蛋糕圍成一個細圈，上面擺放了「Happy Birthday」字樣的生日牌以及插滿了蠟燭。惟當時餐廳經理在看到這個蛋糕後，竟專程走到她們枱並告知因為「有9個Cupcake」，所以切餅費會由當初提及的100元提高至900元，更提議「唔食嘅話就唔洗收錢」。事主當時十分錯愕，而為了避免付上天價切餅費，最後「打了兩張卡我地就臨時搵個地方食咗啲cupcake」，相當掃興。

 

當時餐廳經理在看到這個蛋糕後，竟專程走到她們枱並告知因為「有9個Cupcake」，所以切餅費會由當初提及的100元提高至900元，更提議「唔食嘅話就唔洗收錢」。（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

當時餐廳經理在看到這個蛋糕後，竟專程走到她們枱並告知因為「有9個Cupcake」，所以切餅費會由當初提及的100元提高至900元，更提議「唔食嘅話就唔洗收錢」。（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

網民留言兩極 做法刻薄VS西客大晒？

事主的經歷引來大批網民熱議，有網民就狠批餐廳的做法刻薄，「收一個都算，仲要收九個」、「間嘢都幾衰格」，又指食Cupcake「唔洗刀叉碟，係咪要收得咁誇張呢」、「就算講到明都好，都好唔make sense逐件cupcake收，太mean」。而有網民就力撐餐廳，直指「餐牌多數有寫係咪逐件計」、「鬼叫佢帶九件，自己蝕底無得怪人」、「唔好成個西客咁啦」。

 

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（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） （圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） （圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） （圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） （圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） （圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）
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