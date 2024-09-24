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2024-09-24 13:00:00

網上熱話｜港漂質疑香港職場慣用Email好落後 親身體驗後反列4項優點：好先進！

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網上熱話｜港漂質疑香港職場慣用Email好落後 親身體驗後反列4項優點：好先進！

網上熱話｜港漂質疑香港職場慣用Email好落後 親身體驗後反列4項優點：好先進！

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職場文化一向深奧又複雜，每個地方都會有不同的習慣和工作方式，的確需要花時間適應和調整自己。早前，一位港漂男就在社交平台上發文，直指自己來港工作後，驚訝地發現香港職場慣用E-mail溝通，令他不禁認為用電郵會令工作效率低下。不過，自他適應這種工作模式後，就反列4項優點，引來大批網民熱烈討論。

圖片來源：小紅書

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港漂驚訝香港職場慣用Email 直斥工作效率低

早前，一位港漂男在社交平台上發文，直指自己初來香港工作時，對「香港人喜歡在工作中發郵件」一事感到極度不解。他表示自己對電郵的印象是「收驗證碼的，效率很低，比較墨跡」，因此內地職場一般都是使用微信等通訊軟件溝通，更形容這種香港職場文化為「香港人落後的藝術」。

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圖片來源：小紅書

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圖片來源：Unsplash@Adem AY

圖片來源：Unsplash@Adem AY

親身體驗後反列4項優點

雖然事主初來報到時，認為香港人用Email辦公十分老土，但在他工作一段時間後，方發現原來Email都有其好處。他坦白表示「剛開始覺得落後，後來發現是真先進」，只因「第一，使用電郵溝通可以慢點回覆」、「第二，下班前或假期前收到的電郵，也可以在上班之後才回覆」，又指使用電郵可以避免無謂爭執，「第三，電郵時間清清楚楚，幾點幾分都有」，而且電郵比較正式和不會特別打擾對方。

圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書

網民質疑：少年你太年輕了

眼見事主在親身體驗後有全新的體會，大批網民湧入留言討論，有香港網民驚訝內地打工仔沒有用電郵的習慣，「香港小公司人少是會用WhatsApp，但有點規模都是用電子郵件」、「通訊軟件只是輔助吧」，更有港人直斥「唔好將你以前做開的劣質文化帶嚟香港」。惟亦有網民表示「少年你太年輕了」，只因「WhatsApp和微信都是第三方的軟件」，假設泄露的話「你也脫不了關係」，而「用公司郵箱就算給駭客駭了，公司只會怪責IT的同事」。

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圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書