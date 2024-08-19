Fresh Grad搵工中伏事件！Title伏味濃、見工變免費勞工 畢業生應如何「克伏」？

成世人流流長，除了會遇上幾個人渣，還會中伏無數！騙徒手法層出不窮，即使步步為營也防不勝防，尤其現時經濟環境低迷，「求工若渴」的打工仔更容易誤墜陷阱。今時今日沒中過伏的，「我真係要恭喜你啊」，中伏無數也別難過，You’re not alone。中伏並不可怕，最重要是日後懂得「克伏」。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

中伏事件一：名不符實的靚名「二打六」 A小姐收到一份marketing executive工作的interview邀請，到達位於尖沙咀北京道的公司，她快速掃視了一圈，暗想着公司環境和裝潢也算別緻。進入會議室，HR快速瞥了她的學歷證明一眼：「唔怕坦白講，學歷對我哋公司嚟講並唔重要……」A小姐暗忖：「明明係你要我交，而家又話唔重要，係咩意思？」然後在HR耍了不知多少輪太極後，終於進入正題：「你有無發現呢排疫情期間多咗人趁租平入市租鋪啊，我地有幾個同事因為疫情失業嚟呢到返，而家每個月靠佣金賺得多過以前啊！」HR猶如sales上身，不斷強調這是「絕世筍工」。A小姐早已聞到一股濃烈的「伏味」，臉色愈來愈陰沉。HR堆起笑容問：「所以你淨係幫手cold call搵客就可以月入兩萬㗎喇，唔知你有無興趣呢？」雖然A小姐已心知不妙，但仍保持不失禮貌的微笑說了一句：「無」，然後離開中伏現場。 克伏提示： 根據非正式統計，凡是有executive、assistant、officer等字眼的工作title，中伏機率特別高！由於此類工作均屬junior post，通常淪為「啊四」，負責處理瑣碎雜務、「執頭執尾」。亦有不少title如business development executive，title霸氣十足，卻是sales的代名詞。以上述個案為例，不少marketing junior post亦等同sales，有些負責跑數，有些則做cold call專員。因此，在應徵此類工作時必需先將公司「起底」，了解清楚其工作內容與公司業務，亦不妨從公司地址、網上討論區等蛛絲馬跡評估是否值得一試。

中伏事件二：幫人做免費市場調查 應徵廣告公司的B先生於面試開始不到2分鐘便察覺不對勁，HR一開始就東扯西扯在鋪排着甚麼，未幾，果然借助疫情發功：「你都知而家呢個時勢好難搵工㗎啦，嗯⋯⋯睇你個樣應該都唔使俾家用㗎啦，咁我地可以出少啲糧俾你喎！」B先生正想議價時，HR再說：「不過放心，過咗半年probation可以俾返高啲人工你嘅～」B先生「當堂打了個突」，聽到對方接下來一連串的提問，他簡直以為自己在做人口普查…… 「你啊爸啊媽做咩㗎？」 「你有無家庭負擔？姐係使唔使俾家用㗎？如果要係俾幾多呢？」 「你總共send過幾多份CV啊？有幾多份有interview？有幾多份有得second in啊？」 「你有幾多同學仔已經搵到工有offer啦？」 克伏提示： 某些無心請人的公司會定期舉行招聘，面試只是幌子，實際是尋找「免費勞工」。例如以做測試為由，要求應徵者「度橋」撰寫proposal，最後神不知鬼不覺地將它據為己有；又如上述個案，連做市場調查的成本都「慳返」。這類伏工通常是求職網的「駐場常客」，一年四季都在尋找「水魚落疊」。即使不是做市場調查，工作也一定有伏才導致流失率高，因此避之則吉！

中伏事件三：零篩選有 CV 就見的 HR C小姐應徵首份工作便有interview機會，面試毫無懸念地從自我介紹開始，怎料C小姐語音剛落，HR已下驅逐令：「唔好意思啊，我地唔請fresh grad㗎！」C小姐滿頭問號，既然不打算聘請fresh grad，招聘廣告為何不列明，又為何還請她來面試？排除「得閒無嘢做／玩嘢」，原因只有一個：HR根本連她的CV都沒看過。就這樣，C小姐的首次面試還沒開始便結束了，除了感到生氣和無奈，還體會到何為無奇不有。 克伏提示： 坦白說，以上情況避無可避，畢竟對方有多奇葩並非你能預計之事，你可以控制的就只有做好自己，以最佳狀態示人。不過失去一家欠誠意、做事鬆散的公司也毋須惋惜吧？市場上歡迎應屆畢業生的工作的確較少，因此fresh grad們可以大膽嘗試一些要求擁有1-2年經驗的工作，但要求3年經驗或以上的就切勿不自量力了。特別註明「不考慮應屆畢業生」的工作更不要照衝，否則撞板的話也是咎由自取。

中伏事件四：隱瞞問題公司名的中介 D小姐透過某招聘中介公司應徵一份marketing assistant工作，中介公司指安排了林先生與她進行first in，到達公司卻沒有林先生此人，最後發現負責面試的原來是林小姐。公司內部溝通居然有如此低級的錯誤，已令D小姐覺得中介公司有點靠不住。然而當天面試過程未覺不妥，隔天亦馬上收到second in通知。Second in當天抵達公司門口時，D小姐才驚覺「伏已中」——那是曾涉嫌詐騙而見過報的公司。她回想first in的過程才發現此伏其實有跡可尋——中介公司在整個招聘過程從沒透露過公司名稱，而且很多細節都說得極為模糊。幸好為時未晚，如夢初醒的D小姐隨即快速逃離案發現場。 克伏提示： 任何人透過中介公司求職也應提高警覺，不少中介公司為了達標或跑數出賣求職者。常見情況有：胡亂替僱主與求職者配對，明知求職者不適合該工作也「夾硬嚟」，結果浪費彼此時間；又或者如上述情況，明知是問題公司，仍刻意隱瞞求職者，「推人去死」。作為精明的求職者，任何情況都應了解清楚公司的背景及其業務，中介公司愈顯迴避的問題愈要追問，以免其「奸計」得逞！當然最好就是選擇一家信譽良好的招聘公司。