連登仔嚴正聲明 呼籲畢業生入行低過X萬咪做 又到一年一度的畢業季，相信有不少剛從大學畢業的新鮮人都正在搵工或準備返新工。早前，有連登仔在討論區上發文，劈頭直指「今年fg，出唔起25k既offer 唔好接」，引起大批網民熱烈討論！ 面試攻略｜Fresh grad見工5大能力測試 最新基準你要知

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