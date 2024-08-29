打工仔死做爛做，有時就算返得唔開心都要努力堅持，大多講到尾都係為咗錢。因此除了工作環境外，打工仔最重視的無疑是人工及福利。不時都會聽到有人教一班剛畢業入職場的新鮮人要減低期望，寧願低啲人工「儲經驗」。惟近年就再無呢支歌仔唱，有打工仔近日更在討論區嚴正聲明，呼籲畢業生千萬不要自降身價，入行低過X萬咪做！
公務員招聘｜入境處、海關、救護員等政府工入職要求及人工(附申請連結)
連登仔嚴正聲明 呼籲畢業生入行低過X萬咪做
又到一年一度的畢業季，相信有不少剛從大學畢業的新鮮人都正在搵工或準備返新工。早前，有連登仔在討論區上發文，劈頭直指「今年fg，出唔起25k既offer 唔好接」，引起大批網民熱烈討論！
面試攻略｜Fresh grad見工5大能力測試 最新基準你要知
列3大原因力證實力值得
雖然畢業生的起薪點各異，主要視乎該畢業生從事甚麼行業，而一般工種的起薪點則由萬多到兩萬頭不等。惟這位連登仔就揚言低過兩萬五的話就千祈唔好做，更列出3大原因證明一班畢業生絕對有能力抬高身價。他表示「而家成個香港都講緊搶人才，缺人手」，加上「譚仔都19k，巴士司機都23k，大學生花左咁多光陰讀書，點會唔值25k」，最後更直指起薪低會直接影響日後工作，「一開左就壞頭，之後加人工既幅度一定唔及同學朋友」。
DSE放榜｜八大畢業生薪酬排名 呢間大學年薪最高平均一年達38.5萬
大批網民留言和議：唔好開壞個頭
發文者亦在文末再次強調「25k，係低線」，而以上言論引起大批網民留言和議，對他的睇法十分認同，「我自己係八大差唔多最差嗰間嘅最差嗰科，啲同學基本上都28k起跳」、「有一部份有返開Intern嘅同學有40K」。惟亦有網民認為發文者「教壞細路」，揶揄道「我會乞著食等有offer架喇」、「50k都已經請唔到人，各位連登仔起碼要100k啦依家」。