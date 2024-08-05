面試攻略｜Fresh grad見工5大能力測試 最新基準你要知

Fresh grad搵工唔想失落於面試這一關，臨場應對固然是重中之重，有人力資源顧問提點，出征interview逐鹿戰場前，所選的戰衣、見工時的心態與態度，全部對成敗得失有重大影響。至於面試遇到一些「風馬牛不相及」的問題，其實作用是測試應徵者，特別是fresh grad的態度達標與否，所以求職新鮮人，見工前請做好「心理」準備。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

應屆fresh grad想在面試佔優，有5項全「能」必須做到。 1.能在面試時，穿出一點個性 每年fresh grad搵工決戰前夕，除了舖天蓋地的求職攻略教大家如何穿對面試戰衣，各大學亦會用心良苦向同學提供被公認為面試「無得輸」的黑、白、灰、深藍4大見工Pantone color套餐，結果，經過細意「包裝」的求職新鮮人，就如罐頭那樣，個個一式一樣，面試官根本識別不到，邊個打邊個。 要在一大群求職者當中，適當地令HR留印象，面試衣着就要有點個人風格，別零personality，譬如，夏天見工，女生可穿一些柔和的粉色系，如粉藍、粉紫、米色；男生的話，恤衫不一定清一色純白，可以是淺藍色。這都是大學無教你、但人力資源專家認為恰當的戰衣配搭。 關於戰衣，還有一點必須密切關注，i.e.,：千祈千祈別穿全新衣服去interview，因這套「面試的新衣」有機會令你不舒服不自在，那麼，就會影響你全場表現。

2.能善用等候見工的時間 面試需要點時間去等，很正常，別說是fresh grad，某些大公司，見department head職位，等一至兩個鐘，不足為奇。如果你覺得，等候面試的時間是浪費，其實，如你沒有好好利用這空檔，才是浪費。 面試者在等候時，無所事事，十居其九會玩手機，但如你真的有心去爭奪這份工，就要懂得趁機找出有助面試加分的有用情報，例如，將視線放到公司四周環境，留意一下員工的工作步伐，有時，人家的一句對話、office內的一些獎項、一塊牌匾，正正是機構的working culture，若你能在interview時微妙地道出人家的公司文化，面試官自會感到：一、你觀察力強；二、你對這家公司有興趣；那麼，與其他應徵者一比，就顯得與別不同。

3.能將Routine開場白，變成表現自己契機 有好些年輕面試者不時投訴：「Interviewer問埋晒啲CV已經交代清楚嘅嘢，都唔知問嚟做咩？嘥我時間！」從求職者角度來說，CV無疑經已白紙黑字向HR自我起了底，但從求才者立場而言，set這條open question，要求應徵者親口介紹自己多一遍，是畀機會你去sell一些CV上無列出的個人優點，讓你可趁機表現自己；與此同時，也是測試求職者 presentation skill的一大關卡，如你能在例行問題上，present得比CV更有趣，處理得比其他人好，而不是平鋪直敘將履歷表做summary，考官一定對你另眼相看。

4.能用快思邏輯，應對HR騎呢提問 近來愈來愈多面試者O嘴，話HR的問題九唔搭八好騎呢。上述現象，以前確實鮮見，奇怪提問之出現，卻非HR亂碼、不專業，亦不是要跟Z世代應徵者對着幹，而是各大學近年花上大量時間和腦汁，幫fresh grad同學模擬面試model answer，令到人人背熟一套指定答案去面試，HR為了選出真正合適人選，便想出一套所謂「騎呢」或壓力問題，要面試者見真章！ 較常見的壓力問題可能是：「點解你某年的成績考得那麼差？」、「為何你某科成績咁劣？」總之是挑面試者某些負面record，要對方解釋。當受壓時，尤其fresh grad，各人的真性情與態度，就會立竿見影，例如，有人馬上反感；有人受不了，之後再無心機去in；至於能臨危不亂繼續作答的人，就是「the one」。 至於另一類被應徵者指為黐線的HR怪題目，例如面試半路中途突然去問：「在某某城市，你覺得要設多少個郵筒？」、「一條魚上了岸，如想生存，可用甚麼方式？」其實是想考一考求職者臨場反應，因在商業社會，突發事情無日無之，尤其做前線、需要與客戶互動的工作，員工總不能呆着無反應；而一個人的即時反應、解決問題能力、logical thinking，以至性格特質，都可憑這類看似是但嗡，其實暗藏技巧的「騎呢問題」，做個testing。