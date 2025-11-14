聖誕將至，全港九新界各區都有不同慶祝活動，即睇記者一文整合精選2025年香港必玩聖誕好去處，包括聖誕嘉年華、市集、打卡燈飾熱點！是時候約定家人、伴侶或好友同樂，於濃厚冬日節慶氛圍中，過一個快樂難忘聖誕，即睇詳情！

聖誕 2025 ｜香港迪士尼樂園 A Disney Christmas 2025年11月14日至2026年1月4日期間，香港迪士尼樂園度假區將舉行20周年慶典，送上滿滿傳統聖誕氣氛！整個園區將會換上節日新裝，不同角落都有聖誕裝置和燈飾，更推出全新聖誕美食及限定商品，並於「夢想成真聖誕樹亮燈禮」融入20周年及《魔雪奇緣》主題元素。另外更推出最盛大的「迪士尼好友巡遊派對」及夜間匯演。 Duffy與好友將換上全新冬日造型，胡迪、巴斯光年及翠絲更將首次以聖誕裝扮驚喜亮相。魔雪奇緣世界大開聖誕派對，讓各位投入充滿阿德爾特色的聖誕慶典。適逢《優獸大都會2》上映，朱迪與阿力將於11月27日起換上全新造型加入，並帶來專屬主題購物區、限定商品及特色美食。 立即購票：Klook｜KKday｜Trip.com 香港迪士尼樂園 日期：2025年11月14日至2026年1月4日 地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

聖誕 2025 ｜香港繽紛冬日巡禮 2025 中環將化身成冬日小鎮！年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」回歸，會設有6層樓高的聖誕樹、聖誕市集、燈飾裝置和光影匯演。20米高的巨型聖誕樹登陸中環皇后像廣場花園，打卡必影閃亮巨型聖誕樹和童趣經典玩具裝飾。由12間聖誕小木屋組成的聖誕市集於11月28日登場，帶來主題餐飲及應節精品，更有節日限定工作坊，共度歡樂冬日時光！另外，11月28日起，每晚7時半至10時半將循環上演30分鐘沉浸視聽匯演「光影匯·中環」，中環八大地標建築物將化身為巨型光影畫布，展現立體的聖誕影像。整條遮打道亦會掛滿燈飾，將迷人聖誕景象延伸至中環街頭，打造成浪漫星光長廊，節日氣氛滿滿。 香港繽紛冬日巡禮2025 日期：2025年11月14日至2026年1月4日 地點：皇后像廣場花園/中環八大地標建築/中環置地廣場中庭及中環遮打道一帶

聖誕 2025 ｜赤柱廣場 夠薑過聖誕 赤柱廣場「夠薑過聖誕」登場！12月19日起一連10天舉行，逾百攤檔強勢進駐天幕廣場及美利樓，齊集文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食。今年以「薑」為主題，集結近30個人氣美食品牌，帶來驚喜的味蕾體驗。更與五味堂涼茶酒館合作，打造赤柱市集限定「薑味雞尾酒」。活動期間亦設免費穿梭巴士往返金鐘。 赤柱廣場「夠薑過聖誕」 日期：2025年12月 19日至28日 地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

聖誕 2025 ｜尖東聖誕燈飾開篷巴士夜遊 年度重頭聖誕節目登場！超過40多年的尖東聖誕燈飾活動，今年首次推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，全新AI動畫將分為三大篇章，上演美好聖誕時刻。11月27日起，乘坐特色開篷巴士可欣賞尖東聖誕燈光展。沿途欣賞閃亮聖誕燈飾，一於約定情人或朋友乘坐，體驗最具特色的聖誕活動。 預約：請按此 亮燈日期：11月27日至1月4日 尖沙咀中心及帝國中心AI光影匯演 首次公開徵合照 聖誕 2025 ｜馬會 X 中環大館 小心意•大眾樂 2025 今年馬會跟大館再度攜手打造奇幻聖誕仙境，在檢閱廣場設置12米高的大型戶外聖誕樹，散發濃厚節日氣氛。另外，12月1日18:00起，大館檢閱廣場將舉行聖誕亮燈儀式，現場更為觀眾特別提供免費熱朱古力及香料熱紅酒！ 此外亦有一連串豐富的節慶活動，包括「玩轉大館馬戲季」表演，邀請香港、比利時、法國、韓國、丹麥、美國等地的頂尖馬戲藝術家，上演特技表演、雜耍競賽及默劇演出等。 音樂禮贊：聖誕亮燈儀式 日期：2025年12月1日18:00開始 地點：大館檢閱廣場 玩轉大館馬戲季 日期：2025年12月12日起至2026年1月1日 地點：大館各處

聖誕 2025 ｜西九藝術公園 Merry Balloon Park 巨型充氣樂園「Merry Balloon Park」登陸西九藝術公園大草坪！「Merry Balloon Park」內設有「巨型跳彈區」及「互動打卡區」兩大區域，「巨型跳彈區」有多個大型充電裝置，包括7米高充氣滑梯及40米長巨型波波競技賽道；至於「互動打卡區」不但有7米高巨型充氣聖誕許願樹，仲有多個人氣IP打卡位。 立即預約：請按此 「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園 日期：2025年12月6日至2026年1月4日 地點：西九文化區藝術公園大草坪 Merry Balloon Park巨型夢幻充氣樂園詳情

聖誕 2025 ｜ AIA 香港冬日嘉年華 2025 深受港人喜愛的友邦嘉年華12月載譽歸來！友邦嘉年華將於2025年12月22日至2026年3月1日在中環海濱活動空間舉行，今年活動以「香港經典」為主題，帶來本地表演和地道街頭美食。近30款驚險刺激的機動遊戲及遊樂設施、現場表演，以及全新聖誕主題打卡位等著各位，早鳥優惠門票於即日起開售。 立即購票：請按此 AIA友邦嘉年華 日期：2025年12月22日到2026年3月1日 地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間 AIA友邦嘉年華12月回歸