萬聖節2023｜Halloween好去處活動推介 驚嚇鬼屋/市集/派對/劇本殺 (持續更新)

萬聖節2023｜踏入10月萬聖節Halloween，大家今年終於不用再戴著口罩過節！以下整合多個萬聖節主題的好去處活動，包括鬼屋、市集、派對及劇本殺等，讓大家一同參與狂歡，記得揀定心水活動，早啲預訂門票和買定Costume吧！

萬聖節 2023 好去處｜迪士尼樂園 「 Disney Halloween Time 2023 」 香港迪士尼樂園今年舉辦「Disney Halloween Time 2023」，除了每年的重點作「惡人舞動迪士尼」外，今年更有全新的「惡人大宅舞會」，場內設有7個打卡位，均以惡人角色為主題，包括《白雪公主》的邪惡皇后、《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后、《大力士》的凱帝斯、《小魚仙》的烏蘇拉、《睡公主》的黑魔后與《101斑點狗》的庫伊拉。地上有不停幻變的投影，Cosplay入場猶如走在時尚天橋。 另外，怪誕城南瓜王阿Jack再次佔據河景餐廳，賓客可學習調製獨特配方的魔藥特飲，細味怪誕主題晚餐菜式時，阿Jack、莎莉及Oogie Boogie更會與大家近距離互動。 米奇Halloween玩轉大街派對亦是重點之一，米奇與好友在巨型南瓜造型花車上登場。Duffy、ShellieMay、Gelatoni及LinaBell更會一同現身，同場亦有驚艷打扮的Vampirina與小公主蘇菲亞再次出巡。 預訂Disney Halloween Time反轉迪士尼

萬聖節 2023 好去處 ｜ 海洋公園哈囉喂全園祭 2023 六大驚嚇鬼屋 海洋公園於本月13日至31日舉行「哈囉喂全園祭 2023」，6間鬼屋分別坐落於海濱樂園及高峰樂園，以鬼校、日式村莊、實驗室及「咒偶」等作主題，並有驚心動魄嘩鬼祭典及表演，榮譽鬼后羅蘭姐更於10月31日驚喜現身，各位大膽人士不妨約埋一齊去「探靈」！ 所有驚嚇體驗景點將於2023年10月13至15日、20 至23日、27至29日及 31日開放。詳情

萬聖節 2023 好去處｜蘭桂坊首推出沉浸式鬼屋 《瘋藝院—亡魂之謎》 位於中環藝穗會的「U GO? 呈獻：《瘋藝院—亡魂之謎》」是蘭桂坊歷代首間萬聖節鬼屋，由10月29日至31日舉行，屆時會有一眾演藝人員傾力「嚇你」，帶來最難忘、最難過的驚嚇體驗。 藝穗會作為中環超過111年的歷史藝術地標，佔地逾10,000呎，這次將化身獨特而神秘的藝術空間，融合鬼怪的元素和創意藝術的表現形式；鬼屋更由過百名本地藝術家參與各種形式的藝術創作，透過數碼技術及環境佈置，打造近乎現實的情境。是次活動更會與元宇宙平台The Sandbox合作，大玩虛實相間，將恐怖體驗延伸至虛擬世界，參加者被嚇「鬼」後，可於The Sandbox上繼續試膽，從《Silent Murmurs》的無盡空間中逃出生天。 蘭桂坊首個鬼屋體驗「U GO? 呈獻：《瘋藝院—亡魂之謎》」 日期：2023年10月 29－31日 時間：7PM-10PM 地點：中環藝穗會 票價：$158 (+$10平台手續費) 蘭桂坊首個鬼屋體驗購票連結

萬聖節 2023 好去處｜高街拱形遊廊及地牢免費開放 俗稱「高街鬼屋」的前精神病院，一直被外界視為「猛鬼」之地，過去多次用作精神病院外，有指在二次大戰爆發時，日軍以此為刑場，地牢刑室更被用作拷問，死傷人士不計其數；另有指醫院前方的佐治五世公園，亦曾是亂葬崗，令鬧鬼傳聞不脛而走。 大樓外圍的「拱形遊廊」，過去由於保育關係，逾百年來從未對公眾開放，如要入內拍攝或參觀，需事先向當局申請。不過當局早前宣布，「拱形遊廊」及地牢部分位置，會24小時免費開放，加上，絕對適合一眾大膽人士去「探靈」。

萬聖節 2023 好去處 ｜ 香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對 」帶來5大 驚 喜 香港樂高探索中心由即日起至2023年10月31日止舉辦萬聖節限定活動「小魔怪狂歡派對」，現誠邀各位小魔怪一同戴上限定詭怪面罩，參與好玩詭秘的各項體驗，感受熱烈節日氣氛。 預訂門票

萬聖節 2023 好去處｜ U PLACE 萬聖節鬼鬼鼠鼠派對 U PLACE與非牟利組織「珍奶倉鼠幼稚園」合辦「鬼鬼鼠鼠 ’HAM’lloween派對」，是全港首個以倉鼠為主題的嘉年華。現場設有倉鼠領養區、倉鼠市集、親子工作坊、著名倉鼠產品品牌「艾特Niteangel」等義賣兼送禮活動及自家設計產品義賣等。其中「珍奶倉鼠幼稚園」自設的小賣部更會將收益全數幫助救養的棄鼠，包括日常開支及醫療費用。 現場共有7個親子工作坊分，為手工藝或教育類，由一眾專業老師帶領，包括倉鼠羊毛氈工作坊、繪畫工作坊、熱縮片工作坊、水晶繞線工作坊、自製廚房紙墊料工作坊、鼠籠豐容教學工作坊及倉鼠躲避DIY工作坊，將會於嘉年華每日不同時段舉辦，大人小朋友能一同度過充實有趣的一天。 日期：2023年10月21日至22日 (星期六、日) 時間：下午1時至晚上8時 地點：安所 COMM,ON 土瓜灣九龍城道68號瑧尚U PLACE 101號舖

萬聖節 2023 好去處｜ Maggie Choo's 首辦懷舊瓷器鬼魅派對 作為香港備受歡迎的沉浸式特色雞尾酒吧Maggie Choo's將會在10月31日星期二當晚舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動，選以懷舊瓷器惡夢作為主題，帶領大家回到充滿誘人色彩的東方國度，在充滿神秘及恐怖裝飾包圍下，享用期間限定雞尾酒、欣賞穿上全新鬼魅服裝舞蹈、現場DJ演奏、空中雜技及柔身術表演，以熱鬧氣氛置身集多元夜間娛樂表演的鬼魅派對當中。 即睇詳情：Maggie Choo's 鬼魅派對優惠價格

萬聖節 2023 好去處｜ Uma Nota $300即可無限暢飲紅白啤酒+現場DJ音樂 中環卑利街以Boteco酒館作理念的日系巴西現代風餐廳Uma Nota ，為快將來到的萬聖節推出連串應節活動，10月27日及10月28日晚上舉行萬聖節限定Tentación拉丁派對及歡暢任飲之夜，餐廳亦會以萬聖節裝飾粉飾一番，四周充滿鬼靈精怪氣氛。 即睇詳情：萬聖節無限任飲優惠

萬聖節 2023 好去處 ｜Smokehouse Bar & Grill $666超抵2人萬聖節特別套餐 前菜有有煙三文魚沙律及配合節日氣氛的南瓜忌廉湯。套餐的亮點之一，是卡邦尼墨汁義麵配溫泉蛋，義麵呈現出深邃的黑色，添加一絲神秘感。主菜方面，可以選擇非洲雞配酸忌廉燒薯及椰菜絲沙律，或黑豚斧頭扒配酸忌廉燒薯及白蔥甘荀。兩款主菜都搭配Smokehouse Bar & Gril獨特的酸忌廉醬汁，帶你品味不一樣的風味體驗。套餐最後以迷你芝士蛋榚作的結，並包含一瓶Prosecco起泡酒，讓您可以在享受美食的同時，歡度佳節。 萬聖節特別套餐價格將於10月18日至31日期間供應，只需$666（兩位用）。快來Smokehouse Bar & Grill一同度過這個充滿萬聖節元素的套餐。 地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊13樓05號舖

萬聖節特別套餐正在Smokehouse Bar & Grill火熱推出！在這個鬼魅的節日季節，為你準備了一系列令人毛骨悚然的美食饗宴。