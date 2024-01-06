農曆新年2024｜新年新煲去舊迎新 Neoflam推天然陶瓷塗層鍋具守護全家健康

2024年新春和情人節雙喜臨門，在這個特別的時刻，住家飯定必不可或缺，擁有一套優質的廚具絕對能為一家帶來幸福暖意，讓你和摯愛可以一起享受美食的樂趣。天然陶瓷塗層廚具永遠於廚房佔一席位， 想享有便利的煮食體驗同時兼顧食用安全，全新Neoflam FIKA廚具專利技術系列將健康、環保和時尚 融為一體。為廚房烹飪提供了全新的選擇，從內到外照顧你的需要。採用「XTREMA COATING」的專利技術，擁有不含人體有害物質的不沾塗層，讓你的孩子、家人、伴侶都輕鬆享受健康美味的食物。貼心搭配北歐簡約文青風格，簡單美觀且實用，配合不同場合使用，在新的一年為你獻上最好的選擇。Neoflam FIKA特設新年情人節「粉紅色特別版」，打造一個韓式浪漫北歐設計的廚房。

專利陶瓷塗層專利技 術

Neoflam產品均由韓國製造，並使用環保材料，產品還有獨家的耐腐蝕處理，鍋的內外部都經過陶瓷處理，不但容易清洗，更持久耐用（木製配件除外）；抗刮力可達8小時即使在300°C高溫下也不會熔解。

而其六層特殊專利「XTREMA COATING」陶瓷塗層專利技術。不含有害物質PFOA和PTFE，更安全健康；內外陶瓷層處理散發遠紅外線，只須用小火即可快速的導熱性能，有利於節省能源；更適用于IH電磁爐、一般電爐、電陶爐以及洗碗碟機（木製配件除外）等多種廚房設備。