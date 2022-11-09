闊別3年 《Clockenflap》明年3月重回中環海濱

曾請來Primal Scream、New Order及The Chemical Brothers等樂隊來港演出的《Clockenflap》戶外音樂及藝術節，宣布3月3至5日重返中環海濱，為香港觀眾帶來3日深具國際性的音樂文化藝術盛事。

Buzzfeed 讚媲美美國《Coachella》音樂節

美國媒體Buzzfeed，曾力讚 《Clockenflap》為「Asia’s answer to Coachella」(亞洲的《Coachella》)。而兩度參與音樂節表演的美國傳奇音樂人、殿堂級結他手Nile Rodgers，就曾公開表示《Clockenflap》是其參與過全球的音樂節中，當中最喜愛的一個。

闊別3年，《Clockenflap》團隊準備為香港音樂愛好者，帶來一系列世界級音樂節體驗，當中有必看國際、亞洲及本地音樂單位的表演；具有多個舞台的戶外環境；精心規劃安排的現場餐飲體驗，以及可於場內隨意走動的不設劃位自由站立安排。