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2023-09-30 14:00:00

韓國紅葉2023｜首爾市內都有紅葉林！首爾6大賞楓景點推薦【附地址+交通】

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韓國紅葉2023｜首爾市內都有紅葉林！首爾6大賞楓景點推薦【附地址+交通】

韓國紅葉2023｜首爾市內都有紅葉林！首爾6大賞楓景點推薦【附地址+交通】

根據韓國天氣網站WEATHERi(웨더아이)預測，2023年首爾的預測紅葉初開日為10月19日，高峰期則會在10月29～30日左右，而首爾雖屬城市地方，但其實市內仍有不少紅葉林或特色的賞楓好去處值得一去！以下就為大家推薦6個首爾賞楓景點，即使不用乘搭長途車亦可以輕鬆到達，剛好在10月中尾遊韓的話就不要錯過！

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首爾市內賞楓｜首爾林 

近年聖水首爾林附近變成新興的遊客區，但除了各種新開的Cafe和小店，首爾林本身就是一個賞楓好地方，一到紅葉季整個公園便會被紅葉覆蓋，同時亦有不少銀杏樹，公園內還有吊橋、溪池、兒童花園等，不少人更會選擇一邊野餐一邊賞楓，最重要是鄰近逛街景點，欣賞完紅葉後可以繼續行程，一舉兩得。

地址：서울특별시 성동구 뚝섬로 273

交通方式：地鐵新盆唐線首爾林站4號出口

首爾林內有不少紅葉小路。 不少人都會到公園內的吊橋上與紅葉拍照。 除紅葉外還可以看到銀杏樹，紅黃綠相間令秋意更濃。

首爾市內賞楓｜景福宮 

首爾市內比較少大型的樹林空間，但在市內就可以欣賞到紅葉與古色古香的宮殿相映成趣，特別推薦到景福宮、昌慶宮、昌德宮等「五大宮殿」組成的賞楓路線，雄偉的宮殿配上因秋天染上各種色彩的樹木，景色特別壯觀漂亮。而難得去到韓國傳統宮殿，建議可以換上韓服拍照，這些宮殿附近都有租借韓服的場所，而且價錢合理，亦有專業人士幫助更換，既可以體驗韓國傳統文化，又可以欣賞美麗的楓葉，絕屬首爾獨有的賞楓場所。

地址：서울특별시 종로구 사직로 161

交通方式：地鐵3號線景福宮站5號出口

景福宮內紅葉、宮殿與湖面相映成趣。 特別推薦換上韓服拍照留念。 在首爾市內更方便與家人出行。

首爾市內賞楓｜南山公園

南山塔屬於不少遊客都會到訪的景點之一，但其實沿途經過的南山公園亦是欣賞紅葉的好地方。正值秋季，南山的樹木都會開始逐漸變色，紅紅綠綠充滿秋天風情，既可以選擇沿路徒步觀賞紅葉，亦可以選擇乘坐纜車上山，上山後更可以登上南山塔，將整個秋天的首爾盡收眼底。

地址：서울특별시 중구 삼일대로 231

交通方式：地鐵4號線明洞站1號出口

可以選擇經過南山公園步行上南山塔。 沿途可以看到充滿秋意的芒草和紅葉。 走到山頂便能將紅紅綠綠的首爾盡收眼底。

首爾市內賞楓｜仙雲閣

如果想舒適地坐着賞楓，位於首爾市內的仙雲閣Cafe便屬不錯的選擇，這間Cafe以古色古香的韓屋作為主打，戶外座位被一整片紅葉包圍，特別是樓上的露台位置，更可以與紅葉近距離接觸，因此可以一邊欣賞紅葉，一邊舒適地坐着嘆咖啡。而這間Cafe鄰近紅葉勝地北漢山，如果沒有氣力登山賞楓，在山下坐著也能欣賞紅葉。

地址：서울특별시 강북구 삼양로173길 223

交通方式：首爾輕電鐵牛耳新設線北漢山牛耳站（북한산우이역)轉乘的士

在仙雲閣的露台位置會感覺像是被山林包圍。 紅葉高峰期時，仙雲閣的秋意便更濃郁。 進入仙雲閣的沿途亦可以欣賞到紅葉。

首爾市內賞楓｜石村湖 

不想單看紅葉的話，可以到石村湖欣賞紅葉與松樹圍繞湖面的景象。石村湖又名松坡渡口公園，由於整個公園經過規劃，所以建議可以沿着慢跑道或散步小徑欣賞湖邊一整片的紅葉及松樹，而天氣好的時候湖面更會倒影出絢麗的紅綠相間景色，實屬首爾市內難得一見的景色。而石村湖的旁邊便是首爾市內最大型的室內外主題樂園樂天世界，因此可以欣賞紅葉後再到主題樂園遊玩，這樣便能一天體驗多個行程。

地址：서울특별시 송파구 삼학사로 136

交通方式：地鐵2/8號線蠶室站2號出口

秋意正濃時，石村湖會被一片紅葉及松樹包圍。 可以一邊散步欣賞紅葉，一邊手持飲品享受。 散步的小路秋意特別濃郁。

首爾市內賞楓｜北漢山 

如果想在首爾市內登山賞楓的話，推薦登上首爾市內最高山峰的北漢山，在北漢山國立公園沿途不僅紅葉翩翩，還有2000多年歷史的北漢山城，山景與古城的配搭令秋意更加濃郁，登上北漢山頂更可以將整個首爾盡收眼底，實屬少有的旅行經驗。而山上設有野餐地點，可以一邊欣賞洪林美景，一邊吃小食，體驗在首爾難得感受到的山間祥和氣氛。不過雖然同屬首爾市內，但前往北漢山的路途較為遙遠，如果不熟悉韓語的話，可以參加KLOOK、KKDAY等旅行網站舉辦的一日遊旅行團，讓專業的導遊帶領上山。

地址：서울특별시 은평구 진관동

交通方式：地鐵3號線舊把撥站1號出口出來轉搭704或34號巴士，然後在北漢山城下車

喜歡登山的話，可以選擇挑戰首爾最高的北漢山。 登上山頂便能將紅紅綠綠的景象盡收眼底。 不過登山需要準備充足，緊記帶同登山裝備及穿上適合登山的衣服及鞋子才上山。
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