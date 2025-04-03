韓式料理食譜｜紅茶燒酒、乳酪水蜜桃脆脆、Pizza多士等7個簡易做法

我獨自生活｜盤點7個超簡易懶人料理 乳酪水蜜桃脆脆、Pizza多士 一個人也可以吃得有儀式感！

《我獨自生活》看似是一個講述明星私底下獨居生活的節目，但它又稱「隱藏的美食綜藝」。節目裡明星自創的食譜，受到不少韓國網民歡迎，不但做法容易，而且方便快捷。以下盤點紅茶燒酒、乳酪水蜜桃脆脆、Pizza多士等7個在《我獨自生活》中出現過的食譜，大家不妨嘗試一齊做吧！

韓式料理｜檸檬蒔蘿牛油

《我獨自生活》其中一個主持SHINee的Key，曾在節目中這個抹醬「檸檬蒔蘿奶油」，瞬間成為韓網最紅打卡美食。除了用來塗抹在麵包上，更可以用作煎牛扒及烤雞等。需要簡單3種材料、3步驟就可以完成！

檸檬蒔蘿牛油材料：檸檬一顆、蒔蘿10g、有鹽牛油250g

1. 清洗蒔蘿再用紙巾去除水分，切走根部並將葉子切碎。

2. 將檸檬皮磨成泥、與已放室溫牛油及蒔蘿攪拌好。

3. 用保鮮紙包好，塑形呈長條狀後放入雪櫃冷藏，食用時再切成一塊即可。

韓式料理｜乳酪水蜜桃脆脆

另外一個受到注目的懶人料理就是「乳酪水蜜桃脆脆」！這個食譜由主持人朴娜勑和MAMAMOO的華莎共同製作。不但超級「IGable」，而且更非常健康飽肚，減肥人士當作早餐就最適合不過！

乳酪水蜜桃脆脆材料：水蜜桃 1個、希臘乳酪、Granola穀麥、蜂蜜

1. 先將水蜜桃去皮去核。

2. 用希臘乳酪填滿整個水蜜桃。

3. 在碟上倒上Granola穀麥，再將原個水蜜桃放Granola上即可食用。

4. 食用時可添加蜂蜜增添風味。