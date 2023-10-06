熱門搜尋:
居屋2023 小犬 施政報告2023 林穎彤 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-06 16:00:00

颱風小犬｜打風冷知識 南掠勁過東登？東登、西登威力有何分別？

分享：
颱風｜颱風冷知識 南掠勁過東登？東登、西登威力有何分別？

颱風｜颱風冷知識 南掠勁過東登？東登、西登威力有何分別？

香港天文台在10月6日下午5時40分改發三號強風信號，颱風小犬周六及周日有機會吹襲香港，或改掛八號風球。到底打風時「東登」還是「西登」，絕對會影響其風力及破壞力，一般而言，「西登」較「東登」對香港的影響更為嚴重。本港有紀錄以來的十號風球，都主要是「西登」，包括溫黛、山竹及天鴿等。

Ad Block

所謂的「西登」及「東登」，是指熱帶氣旋在香港以西登陸，還是在香港以東登陸。

天文台解釋，北半球熱帶氣旋的風，是以逆時針方向旋轉，所以當颱風在東面登陸，亦即「東登」，香港就會吹偏北或偏西北風，由於內陸有山，受地形阻隔，香港風力相對較弱。

北半球熱帶氣旋的風，是以逆時針方向旋轉 當颱風在東面登陸，亦即「東登」，香港就會吹偏北或偏西北風 當颱風在東面登陸，亦即「東登」，香港就會吹偏北或偏西北風 內陸有山，受地形阻隔，香港風力相對較弱。

但如果熱帶氣旋在香港南面掠過，或者「西登」，香港就會吹東或東南風，由於風由海吹來，毫無地勢屏障可言，強風就會正面吹襲香港，風力更會將海水推向岸邊，造成嚴重風暴潮。如果遇上潮漲，風暴潮的影響就會更嚴重。而今日(9月1日)剛好是農曆七月十七，潮漲就正正令水位上漲，令「蘇拉」的破壞力大增。

如果熱帶氣旋在香港南面掠過，或者「西登」，香港會吹東或東南風。 海面毫無地勢屏障，強風就會正面吹襲香港。 風力更會 將海水推向岸邊，造成嚴重風暴潮。 潮漲令風暴潮影響加劇。

最後一個是「半圓效應」，由於北半球的熱帶氣旋周邊的風，呈逆時針方向旋轉，右方半圓的風向會與前進方向一致，形成「危險半圓」而左方半圓（可航半圓）的風向則與前進方向相反。因此右半圓「危險半圓」的風力，通常較「可航半圓」的風力為強，亦令「西登」變得更加危險。

天文台以2017年的超強颱風「天鴿」為例，當天「天鴿」就是走「西登」路徑，當年造成多區嚴重水浸，逾5,300宗塌樹報告，並有多宗高空墜物和山泥傾瀉的意外事件，一共造成129人受傷。

「西登」的「天鴿」造成多區嚴重水浸。 「西登」的「天鴿」造成多區嚴重水浸。 「西登」的「天鴿」造成多區嚴重水浸。

而在1962年吹襲香港的溫黛，亦是採取「西登」路徑，造成共183人死亡、388人受傷、108人失蹤、7.2萬人無家可歸，溫黛更引發嚴重風暴潮，大埔滘錄得最高潮位達5.03米，仍是香港至今錄得最高的潮位。

Ad Block
溫黛當年造成183人死亡。 溫黛當年造成183人死亡。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受