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生活
2024-11-15 18:35:00

颱風萬宜｜溫黛/韋森特/山竹　香港的十號風球歷史回顧

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2018年颱風山竹是香港近年十號風球之一。（資料圖片）

2018年颱風山竹是香港近年十號風球之一。（資料圖片）

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十號颶風信號，俗稱十號風球，是香港天文台發出的最高級別熱帶氣旋警告信號。當風速達到或超過每小時118公里時，天文台便會發出這個信號，表示颶風即將或已經影響香港。

十號風球的歷史

自1946年以來，香港天文台共發出過17次十號風球。這些颶風通常在距離香港100公里內掠過，帶來強烈風暴和破壞。2012年的韋森特和2018年的山竹是距離香港最遠的兩次十號風球，均在約100公里外掠過。

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頻率與影響

雖然每年平均有約15個颱風在中國南海和北太平洋西部形成，但香港發出十號風球的次數並不多。自二戰以來，平均每70個颱風中只有一個會引致香港發出十號風球。

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重要的十號風球事件

1960至1964年間，香港平均每年發出一次十號風球，其中1964年更是特別忙碌的一年，竟然發出兩次十號風球。1999年的颱風約克創下了十號風球生效時間最長的紀錄，達到11小時。

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溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 溫黛颱風1962年9月1日襲港，造成183死、388傷。（天文台官網/Lee Pak Fun） 颱風溫黛1962年吹襲香港 183人死亡（附路徑圖）（天文台官網/Lee Pak Fun）

颱風溫黛的破壞

1962年的颱風溫黛被認為是最兇猛的颱風之一。當時，維多利亞港的平均風速達到每小時133公里，最高陣風更是每小時259公里。溫黛的風眼經過香港時，氣壓急劇下降，創下了953.2百帕斯卡的最低紀錄。

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災難級颱風紀錄 一九六二年超強颱風溫黛的路徑 一九九九年颱風約克的路徑 二零一二年強颱風韋森特的路徑 二零一七年超強颱風天鴿的路徑 二零一八年超強颱風山竹的路徑 二零二三年超強颱風蘇拉的暫定路徑

風暴潮的威脅

颱風帶來的不僅是強風，還有風暴潮。1962年溫黛襲港期間，吐露港的潮水高度達到海圖基準面以上5.4米，造成嚴重水浸。2018年山竹雖然在小潮期間來襲，但其廣闊的環流和強勁的風力仍然引發了破紀錄的風暴潮，導致多處低窪地區出現嚴重水浸。

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十號風球雖然發出的次數不多，但每次都對香港造成重大影響。市民應該時刻關注天文台的最新預報，做好防風措施，確保自身安全。

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