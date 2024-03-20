復活節自助餐2024推介！復活節將至，一連四日長假期諗好去未？放假最適合便是和親友相聚，吃一餐好的！今次為大家精選全香港九龍新界，多間復活節酒店自助餐，當中最平$300起，部分更有早鳥優惠。即睇內文了解詳情，把握機會訂位啦！
復活節自助餐2024｜如心酒店餐飲及甜品早鳥優惠低至7折！自助餐$300起任食海鮮/鴨肝/刺身
今個復活節，如心酒店集團推出一系列限定餐飲優惠和甜點美食，以及尋寶活動，讓大家享受一個有趣又滿足的假期。即日起至 3 月 17 日，於 Nina Boutique 預訂復活節之選，可享受高達30%的早鳥優惠，心動不如行動！
復活節自助餐2024｜復活節快閃優惠 下午茶買一送一！ 自助餐連住宿＋甜品烘焙班$1,388起
8度海逸酒店將於2024年3月4日至10日期間一連7日為您呈獻復活節快閃優惠，於酒店eShop預訂即可享一連串復活節限定優惠，包括自助餐連住宿及甜品烘焙班禮遇，以及復活節奇趣下午茶買一送一，適合親子遊玩！
復活節自助餐2024｜香港東涌福朋喜來登酒店「御廚」復活節自助餐9折優惠
位於香港東涌福朋喜來登酒店地下大堂的「御廚」餐廳推出以香港情懷為主題的復活節性價比自助餐，為賓客於節日的氛圍下提供一系列特色佳餚。以經典的港式車仔麵，配上特色湯底和多款食材為主打。車仔麵作為香港最富特色的街頭美食之 一，客人亦可在御廚感受到同樣地道風情的酒店星級美饌。香濃的特色湯底，配以多款經典車仔麵美食，每日輪流供應：腐皮福袋、豬紅、秘製牛筋、咖喱魚蛋、豬手、雲吞、豬腩肉，甚至小龍蝦，麵食、醬料種類繁多，可一次嚐盡超過 30 款配搭，選擇豐富。「御廚」更於復活節期間推出港式鐵板美食，包括牛肩肉眼扒、豬扒、香腸等；晚餐更有尼泊爾沙律、蒜香焗蠔。經網店預訂更可尊享 9 折優惠！
香港東涌福朋喜來登酒店 復活節自助餐
供應日期：3 月 29 日至 4 月 1 日
復活節自助午餐
原價 $238；優惠價 $214.2
復活節自助晚餐
原價 淨價$338；優惠價$304.2
周末自助下午茶
原價 $148；優惠價$133.2
復活節自助餐2024｜香港富麗敦海洋公園酒店 惠顧餐飲即可扭蛋贏海畔客房/房間升級/餐飲優惠
星耀廳將於復活節呈獻豐盛的環球美饌自助餐，為您帶來極致海洋滋味。餐廳從世界各地嚴選一系列時令海鮮，包括鮮嫩多汁的松葉蟹腳、麵包蟹和油甘魚等。品味一系列廚師精選包括新加坡三巴燒烤魔鬼魚和避風塘蝦碌，以鮮味滿載的奢華海鮮盛宴俘虜您的味蕾。暢享美味的前菜後，重點推介包括慢煮美國頂級安格斯肉眼扒、羊腿等，讓鮮味於舌尖上盡情綻放。酒店糕餅廚師團對更為您準備了琳瑯滿目的甜品亮點包括酒店馳名的班蘭蛋糕及朱古力噴泉。復活節主題甜品重點推介十字包、薰⾐草開⼼果蛋糕、朱古力復活蛋、⽢筍蛋糕、朱古⼒噴泉和芒果椰⾹泡芙等。
復活節自助午餐 (3 月 29 至 31 日)
供應時間：中午 12 時至下午 2 時 30 分
價錢：成人 $568 ; 小童 $288
復活節自助晚餐 (3 月 29 至 31 日)
供應時間：晚上 6 時至晚上 9 時 30 分
價錢：成人 $828；小童 $418
復活節自助餐2024｜西環萬怡酒店MoMo Cafe自助餐買二送二！人均$188起 任食生蠔/蟹腳/肉眼牛扒
臨近復活節，各大平台都推出不少酒店自助餐優惠！香港萬怡酒店（西環）MoMo Café推出自助餐買二送二優惠，自助午餐最平人均只需$188！生蠔海鮮自助晚餐仲可以任食生蠔、鱈場蟹腳、焗生蠔、肉眼牛扒等。