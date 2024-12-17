日本烤肉過江龍山牛Yakiniku Yamagyu第二分店登陸元朗形點 燒肉丼$40起

獨特技術切割牛肉

山牛在日本擁有24間分店，遍佈東京、大阪、兵庫、千葉、靜岡等地區。店家專業評估肉的部位和狀況，配合獨特的切割技術新鮮切割牛肉，讓客人品嘗到剛切下的牛肉那種嫩軟和融化般的口感，感受肉的風味與甜味。並以遠紅外線炭火烤製肉品，把豐富肉味封存在肉裡，具炭火香氣，達致品牌的理念「以五感來體驗、品味和感受食物的樂趣」，將日本肉店懷舊的風情和熱鬧的氣氛帶來。