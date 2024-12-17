日本烤肉過江龍山牛Yakiniku Yamagyu第二分店登陸元朗形點 燒肉丼$40起

日本過江龍烤肉餐廳山牛 Yakiniku Yamagyu繼今年四月空降慈雲山店後，剛剛於12月12日進軍元朗形點二期開設第二間分店，繼續主打親民價日本地道炭烤燒肉丼飯。
獨特技術切割牛肉
山牛在日本擁有24間分店，遍佈東京、大阪、兵庫、千葉、靜岡等地區。店家專業評估肉的部位和狀況，配合獨特的切割技術新鮮切割牛肉，讓客人品嘗到剛切下的牛肉那種嫩軟和融化般的口感，感受肉的風味與甜味。並以遠紅外線炭火烤製肉品，把豐富肉味封存在肉裡，具炭火香氣，達致品牌的理念「以五感來體驗、品味和感受食物的樂趣」，將日本肉店懷舊的風情和熱鬧的氣氛帶來。
牛小排燒肉丼$40有交易
店家精選上乘日本銀米配以精心燒製的肉類，加上山牛秘方燒肉醬汁，令燒肉更香濃juicy，佐飯香口惹味。熱門丼飯有炭火燒牛小排燒肉丼、鹽葱牛小排燒肉丼、麻辣燒肉丼、炭火燒牛咖哩燒肉丼，分中、大、特三個份量，由$40起至$64不等，價錢相宜。慈雲山店除了烤牛肉丼外，更新增雞肉及豚肉丼，包括新品炭火燒北海道豚丼。選取北海道頂級豚肉，肉質嫩滑，油花分布均勻，搭配獨門調製北海道風味甜鹹醬汁。而元朗分店即將於2025年1月推出雞肉和豚肉丼，滿足不嗜牛的客人。
山牛 Yakiniku Yamagyu
元朗第二分店
地址：元朗形點2期3樓A303號鋪
營業時間：中午11時至晚上10時
慈雲山第一分店
地址：九龍黃大仙慈雲山慈樂邨慈雲山中心地下1-3號
營業時間：中午11時至晚上10時