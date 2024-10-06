日本甘味處鎌倉沙田開第3間分店 全線分店首200份蕨餅及咖啡牛奶蕨餅特飲 10月11日至13日半價優惠

在日本有32年歷史，擁有多達51間分店的知名茶飲店甘味處鎌倉，憑招牌名物鎌倉蕨餅打響名堂，自年初先後在銅鑼灣希慎廣場及屯門市廣場插旗開設分店，即將於10月9日在沙田新城市廣場開設第3分店。為慶祝新店開業，三間分店將於10月11日至13日期間，每日同步推出首200份蕨餅（只限$68原味5件裝）半價優惠以及咖啡牛奶蕨餅特飲中杯裝半價優惠。只要購買時讚好官方Facebook專頁或Instagram、小紅書，就可享用此半價優惠。
新作芝麻牛奶蕨餅特飲
招牌名物鎌倉蕨餅嚴選日本稀少生產的蕨粉，加入鎮店秘方製成，以極具難度的搓揉技術及高超的職人手藝精心炮製，令蕨餅份外軟糯柔韌且入口即溶，更可配上自家製沖繩黑蜜一同品嘗。店方因應時令推出全新飲品芝麻牛奶蕨餅特飲，挑選來自創業於明治十九年（1886年）的日本名牌九鬼產業出品的芝麻醬，擁有138年歷史的九鬼企業堅持傳統製作方式，透過物理方法將芝麻剝皮發揮甜味，配合調整烘焙溫度，並使用磨刀機製成光滑口感。配上招牌名物鎌倉蕨餅及濃厚鮮奶，製成芝麻牛奶蕨餅特飲（$55/細杯、$60/中杯）香甜可口極匹配，帶有濃郁的芝麻香氣，口感清爽，甜而不膩。
甘味處鎌倉
地址：沙田新城市廣場一期四樓410號舖
營業時間：12nn-10pm
電話：6719 7277
Facebook：kamakura.hongkong
Instagram：kamakura_hongkong
小紅書：甘味處鎌倉 香港