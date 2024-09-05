網上熱話｜悦和醬園出醬油+甜醋薑gelato 網民好奇：玩咁大？笑稱G奶抵擋得到！

記者實試兩款口味雪糕

悅和醬園在官方Facebook專頁貼文幽默笑說，炮製了全新系列意式「G奶圖」，解釋悅和特級醬油意式gelato是以悅和特級天然生曬醬油為基礎，製成濃厚醬香風味雪糕；而悅和甜醋薑意式雪糕以悦和甜醋醃製的甜醋薑製成，帶酸甜辛香風味。記者在荃灣麗城花園七仔購買兩款口味試食，特級醬油意式雪糕的醬油鹹豉味頗鮮明突出，先嘗到鹹味，然後才嘗出奶香。記者站在女性角度，相對較喜歡甜醋薑意式雪糕，嘗出酸香、辛口、甜味不同層次，與牛奶底雪糕比想像中合拍，保留了雪糕的奶滑感，早上空肚吃罷一杯雪糕，胃部竟有微暖沒寒涼感覺。

