網上熱話｜悦和醬園出醬油+甜醋薑gelato 網民好奇：玩咁大？笑稱G奶抵擋得到！

老字號悅和醬園早前聯乘da dino，首次推出悅和特級醬油意式雪糕及悅和甜醋薑意式雪糕，大玩創意中式口味gelato。消息一出，引起網民熱烈討論，大多數網民表示對甜醋薑味雪糕有興趣，醬油味雪糕就需要突破心理關口。
記者實試兩款口味雪糕
悅和醬園在官方Facebook專頁貼文幽默笑說，炮製了全新系列意式「G奶圖」，解釋悅和特級醬油意式gelato是以悅和特級天然生曬醬油為基礎，製成濃厚醬香風味雪糕；而悅和甜醋薑意式雪糕以悦和甜醋醃製的甜醋薑製成，帶酸甜辛香風味。記者在荃灣麗城花園七仔購買兩款口味試食，特級醬油意式雪糕的醬油鹹豉味頗鮮明突出，先嘗到鹹味，然後才嘗出奶香。記者站在女性角度，相對較喜歡甜醋薑意式雪糕，嘗出酸香、辛口、甜味不同層次，與牛奶底雪糕比想像中合拍，保留了雪糕的奶滑感，早上空肚吃罷一杯雪糕，胃部竟有微暖沒寒涼感覺。
網民提議出腐乳味雪糕
悅和醬園在宣傅貼文表示，客人食完雪糕保留雪糕蓋，前往荃灣街市街專門店購物，可享9折優惠。對於兩款新口味雪糕，網民踴躍留言，有人話「小癲」、「玩咁大」、「G奶我抵擋得到！」又有人回應：「好似分子料理」、「豉油雪糕應該配魚子醬」。網民偏向對甜醋薑味雪糕好奇想試，有人甚至提議不如下次推出激烈的腐乳味、蝦醬味，甚至辣椒油味雪糕。咁瘋癲，令人期待！
售賣點：7-Eleven便利店
售價：$34杯