聖誕大餐食譜｜聖誕樹麻糬、雪人cupcake等5款甜品做法 打卡必備！　

聖誕節的氣氛與甜點特別合適，除了在街上購買現成的蛋糕外，其實自己製作聖誕甜品也不困難。以下就有5款聖誕大餐食譜甜品教學，每款都與聖誕節特別相符，絕對是聖誕打卡必備，趁着聖誕節的到來嘗試製作！

【聖誕樹麻糬】 聖誕節又怎可以沒有聖誕樹呢！這款聖誕樹形狀的麻糬簡單易做，口感煙韌之外，外型也與聖誕節特別相符，無論製作來自己食用，還是送禮也十分適合。 聖誕樹麻糬材料：（麻糬）糯米粉 130g／砂糖 25g／原味乳酪 130g／抹茶粉 5g／粟米油 20g／雞蛋 1隻

（裝飾）白巧克力 適量／聖誕糖珠 適量 聖誕樹麻糬做法：

1.將麻糬材料全部攪拌均勻，裝進裱花袋中。

2.以8齒的裱花嘴擠出聖誕樹形狀在焗盤上。

3.放入預熱後的焗爐，以175度焗25分鐘，取出放涼。

4.隔熱水融化白朱古力，沾一些在麻糬上，再沾上聖誕糖珠，等朱古力晾乾即可。

【聖誕花環曲奇】 聖誕節除了聖誕樹外，聖誕花環也是一款不錯的裝飾。而這款聖誕花環曲奇除了抹茶味外，也可用可可粉代替製成朱古力味，或是除去抹茶粉製成牛油味曲奇，一次滿足多個願望！ 聖誕花環曲奇材料：牛油 60g／糖粉 25g／淡忌廉 30g／抹茶粉 5g／低筋麵粉 90g／白朱古力50g／果乾 適量／杏仁片 適量 聖誕花環曲奇做法：

1.牛油軟化好後加入糖粉，用打蛋器打發。

2.加入淡忌廉，再次用打蛋器打發均勻。

3.過篩加入抹茶粉和低筋麵粉後攪拌均勻，將混合物裝進裱花袋中，以畫圈的形式均勻地擠在焗盤上。

4.放入預熱好的焗爐以155度焗20分鐘左右。

5.取出餅乾待冷卻，冷卻後將白朱古力隔熱水融化。

6.將餅乾上半部分沾上朱古力，再以果乾、杏仁片裝飾即可。

【聖誕雪人杯子蛋糕】 雖然香港的冬天不會下雪，但仍可製作這款聖誕雪人杯子蛋糕來應節吧！成品可愛，味道香甜，加入棉花糖的它特別符合小朋友口味。 聖誕雪人杯子蛋糕材料：香蕉 112g／砂糖 38g／全蛋液 90g／牛奶 45g／粟米油 38g／低筋麵粉 165g／蘇打粉5g／杏仁 30g／淡忌廉 200g／砂糖 20g／棉花糖 適量／朱古力適量／椰絲適量 聖誕雪人杯子蛋糕做法：

1.將杏仁打成杏仁碎備用。

2.將切碎後的香蕉、砂糖、全蛋液、牛奶和粟米油攪拌均勻。

3.篩入低筋麵粉、蘇打粉和杏仁碎後再次攪拌均勻。

4.麵糊裝入裱花袋，擠到杯子蛋糕模具至7分滿。

5.放入預熱好的焗爐，以170度焗約30-35分鐘。

6.焗好取出放涼備用。

7.將淡忌廉加入砂糖打至帶小尖的狀態後擠在杯子蛋糕的表面。

8.隔水融化朱古力，用朱古力在棉花糖上畫出雪人娃娃的五官。

9.在杯子蛋糕上放上朱古力組裝，再用朱古力畫出雪人的手，最後撒少許椰絲作裝飾即可。

【聖誕樹抹茶鬆餅】 除了用麻糬製成聖誕樹，用港人最愛吃的鬆餅可以製成一棵更大的聖誕樹！做法十分簡單，即使沒有焗爐也可製成。如果嫌製作忌廉麻煩的話，更可以用乳酪代替，屬懶人必學的一款應節甜品！ 聖誕樹抹茶鬆餅材料：（鬆餅）低筋麵粉 100g／水 120g／奶粉 30g／蘇打粉 4g／抹茶粉 5g／白砂糖 15g／雞蛋1隻

（忌廉）淡忌廉 200g／白砂糖 15g

（裝飾）水果 適量／士多啤梨／糖粉 聖誕樹抹茶鬆餅做法：

1.雞蛋打入碗中，加入15g白砂糖攪拌均勻。

2.將麵粉、抹茶粉和蘇打粉過篩加入碗中，再加入水和奶粉，攪拌均勻至流體狀

3.易潔鑊燒熱，加入一勺麵糊，每一面各煎1分鐘，以同樣做法製作6塊鬆餅放涼備用。

4.淡忌廉加入白砂糖一起打發，打至出現明顯紋路。

5.將鬆餅由大至小依次抹上忌廉，並放上喜歡的水果，再一層一層疊起，最後在頂部放上一顆士多啤梨。

6.撒上糖粉作裝飾即可。