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飲食
2023-11-13 18:08:59

聖誕大餐食譜｜聖誕樹麻糬、雪人cupcake等5款甜品做法 打卡必備！　

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聖誕大餐食譜｜聖誕樹麻糬、雪人cupcake等5款甜品做法 打卡必備（am730製圖）

聖誕大餐食譜｜聖誕樹麻糬、雪人cupcake等5款甜品做法 打卡必備（am730製圖）

聖誕節的氣氛與甜點特別合適，除了在街上購買現成的蛋糕外，其實自己製作聖誕甜品也不困難。以下就有5款聖誕大餐食譜甜品教學，每款都與聖誕節特別相符，絕對是聖誕打卡必備，趁着聖誕節的到來嘗試製作！

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【聖誕樹麻糬】

聖誕節又怎可以沒有聖誕樹呢！這款聖誕樹形狀的麻糬簡單易做，口感煙韌之外，外型也與聖誕節特別相符，無論製作來自己食用，還是送禮也十分適合。

聖誕樹麻糬材料：（麻糬）糯米粉 130g／砂糖 25g／原味乳酪 130g／抹茶粉 5g／粟米油 20g／雞蛋 1隻
（裝飾）白巧克力 適量／聖誕糖珠 適量

聖誕樹麻糬做法：
1.將麻糬材料全部攪拌均勻，裝進裱花袋中。
2.以8齒的裱花嘴擠出聖誕樹形狀在焗盤上。
3.放入預熱後的焗爐，以175度焗25分鐘，取出放涼。
4.隔熱水融化白朱古力，沾一些在麻糬上，再沾上聖誕糖珠，等朱古力晾乾即可。

聖誕大餐食譜｜做法簡單又好看的聖誕樹。 聖誕大餐食譜｜可以加入色素製作紅色的聖誕樹，同樣符合聖誕節的氣氛。

【聖誕花環曲奇】

聖誕節除了聖誕樹外，聖誕花環也是一款不錯的裝飾。而這款聖誕花環曲奇除了抹茶味外，也可用可可粉代替製成朱古力味，或是除去抹茶粉製成牛油味曲奇，一次滿足多個願望！

聖誕花環曲奇材料：牛油 60g／糖粉 25g／淡忌廉 30g／抹茶粉 5g／低筋麵粉 90g／白朱古力50g／果乾 適量／杏仁片 適量

聖誕花環曲奇做法：
1.牛油軟化好後加入糖粉，用打蛋器打發。
2.加入淡忌廉，再次用打蛋器打發均勻。 
3.過篩加入抹茶粉和低筋麵粉後攪拌均勻，將混合物裝進裱花袋中，以畫圈的形式均勻地擠在焗盤上。
4.放入預熱好的焗爐以155度焗20分鐘左右。  
5.取出餅乾待冷卻，冷卻後將白朱古力隔熱水融化。
6.將餅乾上半部分沾上朱古力，再以果乾、杏仁片裝飾即可。

聖誕大餐食譜｜發揮創意，可以製作不同款式的聖誕節曲奇。 聖誕大餐食譜｜曲奇無論自己食用還是送禮都十分適合。

【聖誕雪人杯子蛋糕】

雖然香港的冬天不會下雪，但仍可製作這款聖誕雪人杯子蛋糕來應節吧！成品可愛，味道香甜，加入棉花糖的它特別符合小朋友口味。

聖誕雪人杯子蛋糕材料：香蕉 112g／砂糖 38g／全蛋液 90g／牛奶 45g／粟米油 38g／低筋麵粉 165g／蘇打粉5g／杏仁 30g／淡忌廉 200g／砂糖 20g／棉花糖 適量／朱古力適量／椰絲適量

聖誕雪人杯子蛋糕做法：
1.將杏仁打成杏仁碎備用。
2.將切碎後的香蕉、砂糖、全蛋液、牛奶和粟米油攪拌均勻。
3.篩入低筋麵粉、蘇打粉和杏仁碎後再次攪拌均勻。
4.麵糊裝入裱花袋，擠到杯子蛋糕模具至7分滿。
5.放入預熱好的焗爐，以170度焗約30-35分鐘。 
6.焗好取出放涼備用。
7.將淡忌廉加入砂糖打至帶小尖的狀態後擠在杯子蛋糕的表面。  
8.隔水融化朱古力，用朱古力在棉花糖上畫出雪人娃娃的五官。
9.在杯子蛋糕上放上朱古力組裝，再用朱古力畫出雪人的手，最後撒少許椰絲作裝飾即可。

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雪人的模樣特別可愛。

雪人的模樣特別可愛。

【聖誕樹抹茶鬆餅】

除了用麻糬製成聖誕樹，用港人最愛吃的鬆餅可以製成一棵更大的聖誕樹！做法十分簡單，即使沒有焗爐也可製成。如果嫌製作忌廉麻煩的話，更可以用乳酪代替，屬懶人必學的一款應節甜品！

聖誕樹抹茶鬆餅材料：（鬆餅）低筋麵粉 100g／水 120g／奶粉 30g／蘇打粉 4g／抹茶粉 5g／白砂糖 15g／雞蛋1隻
（忌廉）淡忌廉 200g／白砂糖 15g
（裝飾）水果 適量／士多啤梨／糖粉

聖誕樹抹茶鬆餅做法：
1.雞蛋打入碗中，加入15g白砂糖攪拌均勻。
2.將麵粉、抹茶粉和蘇打粉過篩加入碗中，再加入水和奶粉，攪拌均勻至流體狀
3.易潔鑊燒熱，加入一勺麵糊，每一面各煎1分鐘，以同樣做法製作6塊鬆餅放涼備用。
4.淡忌廉加入白砂糖一起打發，打至出現明顯紋路。
5.將鬆餅由大至小依次抹上忌廉，並放上喜歡的水果，再一層一層疊起，最後在頂部放上一顆士多啤梨。
6.撒上糖粉作裝飾即可。

聖誕大餐食譜｜用乳酪代替奶油的話除了更方便，還更健康。 聖誕大餐食譜｜鬆餅煎成不同的尺寸才更有聖誕樹的效果。

【馴鹿朱古力杯子蛋糕】

聖誕節其實不只有聖誕樹、聖誕花環、雪人等角色，馴鹿也是特別可愛的角色之一，因此不妨發揮想像力，製作馴鹿形象的杯子蛋糕吧！若果家中沒有焗爐，或是不想太麻煩的話，紙杯蛋糕可選擇買現成，把裝飾蛋糕當成家庭樂活動也不錯。

馴鹿朱古力杯子蛋糕材料：（蛋糕）雞蛋 3隻／白砂糖 55g／低筋麵粉 60g／粟米油 30g／牛奶 45mL／可可粉 20g
（裝飾）圓形餅乾／彩色朱古力豆／蝴蝶型網格餅乾／眼睛糖片／朱古力

馴鹿朱古力杯子蛋糕做法：
1.粟米油放進微波爐加熱半分鐘左右，取出後加入可可粉，攪拌至可可粉溶於熱油。
2.於可可粉油裡倒入牛奶攪拌均勻。
3.蛋黃和蛋白分開，將冷藏過的蛋白加糖打發至固態，再加入蛋黃打勻。
4.分次篩入麵粉，刮底翻拌均勻，最後分次加入可可粉油，再刮底翻拌均勻。  
5.麵糊倒入紙杯中輕輕震掉氣泡，將紙杯蛋糕放入預熱後的焗爐，以150度焗20-30分鐘左右取出。
6.待紙杯蛋糕放涼後，朱古力隔水融化用來粘貼裝飾物，以圓形餅乾作為臉，朱古力豆作為鼻子，蝴蝶型網格餅乾作為耳朵，再放上眼睛糖片即可。

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馴鹿杯子蛋糕可以用現成的食材製作， 十分方便。

馴鹿杯子蛋糕可以用現成的食材製作， 十分方便。

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