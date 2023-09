香港學校│聖保羅書院 以17個可持續發展目標 擴闊學生世界觀

17個可持續發展目標

源校長稱,世界正面對很多不同問題,例如貧窮人口上升、如何持續運用水資源、氣候變化對世界帶來的破壞等。這些問題都影響著全世界,學校希望透過17個可持續發展目標,令同學知道全世界有很多難題需要他們關心及理解,其他國家是如何應對,我國又怎樣面對,本港又該何如應付。校方希望同學能放眼世界,有更加好的世界觀,長大後無論投身甚麼行業,例如工程師、會計師、老師或社工等,都能將行業所學回饋社會、國家及世界。

他舉例,學生將來面對人口老化問題,怎樣使長者居住得更加開心舒適?這不但涉及到社工,還關係到建築師的城市規劃,還有醫生如何發展長者的醫療系統,令他們活得更健康。當學生面對這些問題時,都可以利用所學服務社區及社會,齊心協力解決問題,這都是學校想從同學身上看到的。

因此,學校會在中五、六提供Common Core Curriculum,讓學生更加了解這17個可持續發展目標。這是該校獨有的課程,學生可以選擇其中一個目標,進行相關領域的個人研究。老師會指導做研習、定題目、搜集資料等,希望透過課題的研究,令同學深入明白可持續發展目標、面對難題,能用甚麼方法解決。

比賽過程比獲勝更重要

該校2023年畢業生的IAL成績中,11名學生獲得4A*,大部分同學都會升讀大學,選擇海外升學的多數前往英國,有些則選擇往加拿大或澳洲。他們在不同學科及領域上,無論體育還是學術方面,該校都曾取得不少獎項,例如「SOTY 22/23 of SCMP: Scientist & Mathematician first runner up」、「SPC Badminton Team Crowned Overall Champions」、「中文辯論隊榮獲第四屆《全港中學學界辯論賽》冠軍」等。但源校長認為,最重要的並不是比賽獲勝,而是從比賽的過程中學習到甚麼、有否體現體育精神、團隊合作性等更為重要。

