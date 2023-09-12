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2023-09-12 21:00:56

香港學校│聖保羅書院 以17個可持續發展目標 擴闊學生世界觀

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香港學校│聖保羅書院 以17個可持續發展目標 擴闊學生世界觀

香港學校│聖保羅書院 以17個可持續發展目標 擴闊學生世界觀

聖保羅書院屬基督教香港聖公會創辦的學校，是香港有逾百年歷史的英文中學之一，以基督教真理為基礎，提供現代化的通才教育，為香港傳統名校。校方除了發展學生的智力能力外，還致力於促進全人發展，更著重發掘學生的潛力，提供各類型課外活動擴展興趣及才能。

文：袁雅婷 攝：董立華

聖保羅書院校長源廸恩與學生手持「生態瓶」合照。

聖保羅書院校長源廸恩與學生手持「生態瓶」合照。

提供平台展現才能

聖保羅書院於1851年創校，剛剛慶祝170周年，是富有傳統及歷史悠久的基督教學校，以基督教精神為教學原則，更著重全人發展。校長源廸恩認為，每個學生都很獨特，各自擁有個人的才能、性格及興趣，因此，學校會提供平台，讓他們展現才能，在中學階段尋找到個人的興趣、愛好、長處等。

源校長指，中學時期對同學很重要，由這時開始慢慢發掘到個人的特質及潛能，了解自己能力達到甚麼水平，「聖保羅書院獨特之處是校方不會單單著重學生學術方面的發展。學校當然積極培養學生入讀大學，但更重要的是幫助同學準備將來的生活。希望學生有優秀的學業成績之外，亦擁有正面的價值觀。」

學校舉辦不同活動培養同學技能、思維、價值觀。 學校舉辦不同活動培養同學技能、思維、價值觀。

培養12個素質

該校一直與時並進，去改善、求變。在這個充滿未知及挑戰的年代，校方認為學生必須擁有12個素質，包括好奇心、創造力、敬畏心、溝通能力、創業精神、健康、信任、協作能力、同理心、謹慎、積極性、公民權。近幾年該校的課程都漸漸滲入相關元素，無論中五、六的校本課程，或者中一、二的研習課程，學校都需要學生做報告，尋找問題，繼而解難，旨在培養他們成為廿一世紀需求的人才。

另外，學校提供很多課外活動，源校長說：「我很喜歡的一個活動是帶十多個學生出海，他們在專業人士教授下學懂駕駛帆船，之後再與教練度過三日兩夜的旅程，熟練駕駛技巧，接著同學便需要設計三日兩夜的行程，而教練只是從旁觀察；若他們作錯決定，便須合作補救及承受後果。」這個活動首先讓學生知道自己能夠自行作決定；其次是要懂得協作；第三是要有領導能力，當遇困難要懂得面對；第四當然是解難能力。

校方認為學生要面對廿一世紀的挑戰，必須擁有12個素質，例如溝通能力、協作能力及創業精神等。 校方認為學生要面對廿一世紀的挑戰，必須擁有12個素質，例如溝通能力、協作能力及創業精神等。 校方認為學生要面對廿一世紀的挑戰，必須擁有12個素質，例如溝通能力、協作能力及創業精神等。

17個可持續發展目標

源校長稱，世界正面對很多不同問題，例如貧窮人口上升、如何持續運用水資源、氣候變化對世界帶來的破壞等。這些問題都影響著全世界，學校希望透過17個可持續發展目標，令同學知道全世界有很多難題需要他們關心及理解，其他國家是如何應對，我國又怎樣面對，本港又該何如應付。校方希望同學能放眼世界，有更加好的世界觀，長大後無論投身甚麼行業，例如工程師、會計師、老師或社工等，都能將行業所學回饋社會、國家及世界。

他舉例，學生將來面對人口老化問題，怎樣使長者居住得更加開心舒適？這不但涉及到社工，還關係到建築師的城市規劃，還有醫生如何發展長者的醫療系統，令他們活得更健康。當學生面對這些問題時，都可以利用所學服務社區及社會，齊心協力解決問題，這都是學校想從同學身上看到的。

因此，學校會在中五、六提供Common Core Curriculum，讓學生更加了解這17個可持續發展目標。這是該校獨有的課程，學生可以選擇其中一個目標，進行相關領域的個人研究。老師會指導做研習、定題目、搜集資料等，希望透過課題的研究，令同學深入明白可持續發展目標、面對難題，能用甚麼方法解決。

比賽過程比獲勝更重要

該校2023年畢業生的IAL成績中，11名學生獲得4A*，大部分同學都會升讀大學，選擇海外升學的多數前往英國，有些則選擇往加拿大或澳洲。他們在不同學科及領域上，無論體育還是學術方面，該校都曾取得不少獎項，例如「SOTY 22/23 of SCMP: Scientist & Mathematician first runner up」、「SPC Badminton Team Crowned Overall Champions」、「中文辯論隊榮獲第四屆《全港中學學界辯論賽》冠軍」等。但源校長認為，最重要的並不是比賽獲勝，而是從比賽的過程中學習到甚麼、有否體現體育精神、團隊合作性等更為重要。

你試過因小事而大發脾氣嗎？我們都有過這樣的經歷，看似莫名其妙的情緒大爆發，大家也心知背後的原因是自身正在經歷壓力和情緒問題。這件小事可能只是導火線，是壓垮駱駝的最後一根稻草，令身心俱疲的你情緒崩潰。

學生拿著有關17個可持續發展目標的研究──「生態瓶」，各自研究。 源校長與學生探討17個可持續發展目標的問題。

面試貼士：著重五年級成績及品行

學校會先按學生的成績及品行，篩選是否有面試機會。源校長提醒家長，學生五年級呈分試成績非常重要，因為該校在11、12月申請入學，因而未必有六年級的成績，家長要注意。另外，面試通常分為兩部分；用英語作自我簡介及用粵語或普通話作小組討論。他表示，面試基本上是想了解學生語言能力、碰上問題時如何發揮、討論時怎樣與人交流，例如是否有禮貌等。

聖保羅書院校長源廸恩

聖保羅書院校長源廸恩

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