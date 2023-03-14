香港學校│香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學部) 全方培育發展 發掘天賦才能

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學又稱為A-school，是一間12年一貫的學校，以「全人為本」的教育理念貫穿中學部和小學部，致力提供優質的教育，結合中西教育文化的特色，讓同學在多元的學習平台上，展現各種才華及個性。此外，學校相信每個小朋友均有其獨特的天賦，因而盡量為學生安排多元化的課程及課外活動，務求讓他們找到個人興趣及專長加以發揮。

重視培育「三能」

首席副校長廖詠琪表示，學校重視培育同學的「三能」，即英文、中文及資訊科技的素養。同時，學校相信語言是學生通往世界的必需工具，故讓初中同學選讀第三語言，包括法文、德文、西班牙文和日文，讓學生了解不同國家的語言及文化外，學校亦期望同學畢業後利用外語幫助他們和世界接軌。她更指，對第三語言有興趣及能力的同學，學校會鼓勵他們在高中繼續學習，並應考一些語言的公開考試，以裝備自己。

升學選擇廣泛

在初中階段，校方致力採用多元化的教學，讓同學透過自身的經驗，去探究與建構個人知識，拓闊知識發展。因此，在課程上會安排不同的跨學科學習、專題學習、透過小組協作，提升他們的溝通能力、發揮創意，同時引導他們尋找個人興趣和專長，並加以發揮。

而在高中階段，同學可按其興趣、學習需要、升學計劃等，選讀本地課程HKDSE或國際課程GCE A-Level。此外，學校多年來致力和世界各地大學合作，推出不同校長推薦計劃和雙修課程，讓同學的升學選擇多而廣。每年不少畢業生都會前往外地升學，當中不乏著名學府，包括英國牛津大學、倫敦帝國學院等；在過往短短兩三年間，超過十位的同學前往倫敦帝國學院升學。今年，學校更有接近15%的國際班同學獲得香港特別行政區頒發的個人獎學金，全數資助到海外升學。