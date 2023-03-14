香港學校│香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學部) 全方培育發展 發掘天賦才能

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學又稱為A-school，是一間12年一貫的學校，以「全人為本」的教育理念貫穿中學部和小學部，致力提供優質的教育，結合中西教育文化的特色，讓同學在多元的學習平台上，展現各種才華及個性。此外，學校相信每個小朋友均有其獨特的天賦，因而盡量為學生安排多元化的課程及課外活動，務求讓他們找到個人興趣及專長加以發揮。
圖：董立華 文：袁雅婷
重視培育「三能」
首席副校長廖詠琪表示，學校重視培育同學的「三能」，即英文、中文及資訊科技的素養。同時，學校相信語言是學生通往世界的必需工具，故讓初中同學選讀第三語言，包括法文、德文、西班牙文和日文，讓學生了解不同國家的語言及文化外，學校亦期望同學畢業後利用外語幫助他們和世界接軌。她更指，對第三語言有興趣及能力的同學，學校會鼓勵他們在高中繼續學習，並應考一些語言的公開考試，以裝備自己。
升學選擇廣泛
在初中階段，校方致力採用多元化的教學，讓同學透過自身的經驗，去探究與建構個人知識，拓闊知識發展。因此，在課程上會安排不同的跨學科學習、專題學習、透過小組協作，提升他們的溝通能力、發揮創意，同時引導他們尋找個人興趣和專長，並加以發揮。
而在高中階段，同學可按其興趣、學習需要、升學計劃等，選讀本地課程HKDSE或國際課程GCE A-Level。此外，學校多年來致力和世界各地大學合作，推出不同校長推薦計劃和雙修課程，讓同學的升學選擇多而廣。每年不少畢業生都會前往外地升學，當中不乏著名學府，包括英國牛津大學、倫敦帝國學院等；在過往短短兩三年間，超過十位的同學前往倫敦帝國學院升學。今年，學校更有接近15%的國際班同學獲得香港特別行政區頒發的個人獎學金，全數資助到海外升學。
重視升學及生涯規劃
廖首席副校長更指，學校非常重視同學的升學及生涯規劃，早在初中階段已向學生灌輸生涯規劃的重要，讓學生了解個人興趣及專長，訂立清晰的升學路線。學校設有升學輔導團隊，為家長及學生提供升學所需的諮詢及輔助及支援──大學面試技巧制定選校策略，以至申請各類型獎學金等。學校相信完善的升學支援能幫助學生邁向成功之路，讓學生走得更高更遠。
拔尖小組教學 課程彈性安排
校方更進行小組「拔尖教學」提升學習能力高的學生，同時為能力較弱的學生提供功課輔導。在課程設計及管理上具有很大彈性，配合學校願景及使命，作出最符合學生利益的安排，例如特別設有資優教育中心，為學術方面表現出眾的資優學生提供「加速學習、跳級制度」，為運動及體藝方面表現出眾的資優學生提供抽離學習，在課程或測考上作出彈性安排。學生在校內跨級學習或者抽離學習亦十分常見，學校為他們提供的不止是學術上的支援，更兼顧到個人成長及德育發展所需，讓學生充分發揮資優天賦。
其他學習經歷 推重全人發展
此外，為了豐富學習生涯和推重全人發展，學校為同學提供廣泛而均衡的學習經驗，在正規課程外，亦透過超過150個校隊及課外活動和其他學習經歷(OLE)課堂，延展孩子的學習，發掘興趣，拓展視野。學校亦會舉行一系列的外國交流活動，包括到外國的寄宿家庭居住，體驗當地文化及增擴視野；學校在下學期將陸續重辦海外交流團，讓學生再次遊學增廣見聞，進一步與世界接軌。
面試貼士：歡迎喜愛學習、勇於挑戰的學生
廖首席副校長稱，有意報讀該校的學生，只要認為自己與學校適合，並相信王錦輝中小學能夠給予平台，讓其發揮天賦，便儘管申請。學校收生，會視乎學生的學術及英語能力，期望找到喜愛學習及勇於挑戰的學生入讀，以配合該校全人發展及多元化的辦學理念。