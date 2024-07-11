香港學校｜高主教書院 推動自主學習 重視家校合作

高主教書院秉承天主教香港教區一貫辦學宗旨，引領學生透過學校生活，體驗愛的精神及福音教導。學校亦舉辦多元活動及發掘學生潛能，於生活中實踐校訓「堅毅力行」，培育他們成為有責任感、懂得感恩及謙卑的未來領袖。
文：袁雅婷 攝：董立華
積極發展電子學習
高主教書院校長楊世德表示，學校多年前已發展電子學習，並利用翻轉教室(Flipped Classroom)教學法，提升學生學習，也讓他們主動掌控和樂於學習。為響應自主學習的大趨勢，學校於2021年推行「小班教學2.0」，進一步推廣電子學習，致力建立網上資源庫，鼓勵同儕互學，供學生課餘自習。2022年學校與香港大學何世敏博士合作，在部分科目如初中中文、綜合科學和生活與社會科優化「翻轉教室」的教學模式，提升教學效能，培養學生元認知(Metacognition)能力。又與駐校心理學家合作，鼓勵教師創意教學，以思維具象化(Making Thinking Visible)的方式授課，推動學生自主學習。
此外，該校更鼓勵學生主動承擔學習責任，成為獨立的學習者，例如很多科目都會自製教學短片，上載至網上自學平台，讓同學按自己的學習需要制訂學習計劃，訂立目標。除了讓學生更有效掌握學習方法及增進知識外，學校亦不遺餘力推行價值教育，期望學生建立正向價值觀。
天主教教育五大核心價值融入課程
楊校長還稱，學校十分著重中華文化的傳承，課程結合仁、義、禮、智、信的「五常」概念，為學生日後立身處世作準備。該校曾邀得「沙士」抗疫英雄鍾尚志醫生到校分享，大談歷年個人閱讀與寫作心得。今年圖書館與中文科合辦作家講座，邀請《舖貓記》作者陳微主講；其著作以舖頭貓為題材，透過人、貓、地三者的微妙角力，培養學生的仁愛精神。承蒙校友李宗鴻的支持，該校於2022年設立全港首間中外文物館，為學生提供觀察歷史的平台，也促進學校之間的交流，推廣中華文化，增強學生的民族認同感。
校友傅家俊捐桌球枱 冀推廣運動
體育發展亦是該校的重點之一，校友傅家俊捐贈桌球枱予學校，承諾訓練師弟妹，期望培養出有天分的桌球運動員，為港爭光；學校更設立E-sports Centre，增設帶有STEM元素的電子競技設施，進一步發展潛力。為培養學生成為明日領袖，學校為同學提供大量機會各展所長，如學長團、學生會、紅十字會、童軍、航空青年團及年宵籌委等，讓學生從中學習與人相處之道，培養領導才能，成為「僕人領袖」。
連結不同校友平台
楊校長更指，高主教書院之所以能有今天的成就，一眾家長及校友的支持功不可沒。家教會及校友會多年來支持學校發展，校友會作為連結不同校友的平台，承載著傳承精神，對學校的長遠發展具有重要意義。另外該校重視家校合作，奉行「共議同行」，學校與家長一直保持良好溝通，彼此間合作無間。「高主教書院就是一個大家庭，家、校、友看似獨立，實則三方互聯互通，彼此尊重。大家各司其職。」該校的「情」更一直薪火相傳，無論在校同學或已畢業的校友，都對學校有強烈的歸屬感，故不少校友都選擇讓子女入讀母校，甚至不少舊生都愛到母校任教。
面試貼士：重視學生英語能力 多留意時事新聞
高主教書院是英文中學，重視學生的英語能力，如果這方面稍强，可提高被取錄的機會；另校方對品格也很重視，在面試過程中也會評估學生的時間管理能力。」楊校長强調，「一定要準時出席面試，這也反映良好的時間規劃和責任心。他還建議，同學面試時需要有自信、面露笑容、有創意、運用多角度思考、說話要清晰、主動回答問題及表達意見。他更提醒學生，可多留意時事，小組討論題目經常都圍繞時事而擬題。