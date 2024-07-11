香港學校｜高主教書院 推動自主學習 重視家校合作

高主教書院秉承天主教香港教區一貫辦學宗旨，引領學生透過學校生活，體驗愛的精神及福音教導。學校亦舉辦多元活動及發掘學生潛能，於生活中實踐校訓「堅毅力行」，培育他們成為有責任感、懂得感恩及謙卑的未來領袖。

文：袁雅婷 攝：董立華

積極發展電子學習

高主教書院校長楊世德表示，學校多年前已發展電子學習，並利用翻轉教室(Flipped Classroom)教學法，提升學生學習，也讓他們主動掌控和樂於學習。為響應自主學習的大趨勢，學校於2021年推行「小班教學2.0」，進一步推廣電子學習，致力建立網上資源庫，鼓勵同儕互學，供學生課餘自習。2022年學校與香港大學何世敏博士合作，在部分科目如初中中文、綜合科學和生活與社會科優化「翻轉教室」的教學模式，提升教學效能，培養學生元認知(Metacognition)能力。又與駐校心理學家合作，鼓勵教師創意教學，以思維具象化(Making Thinking Visible)的方式授課，推動學生自主學習。

此外，該校更鼓勵學生主動承擔學習責任，成為獨立的學習者，例如很多科目都會自製教學短片，上載至網上自學平台，讓同學按自己的學習需要制訂學習計劃，訂立目標。除了讓學生更有效掌握學習方法及增進知識外，學校亦不遺餘力推行價值教育，期望學生建立正向價值觀。