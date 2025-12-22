香港寵物公園推介 東岸公園、觀塘海濱、茶果嶺海濱公園設備新淨空間大

香港寵物公園推介 觀塘海濱、茶果嶺海濱公園設備新淨空間大（am730製圖）

香港人一向喜歡養寵物，近年流行寵物友善文化，大眾更關心動物福祉及權利，對寵物公園的需求 大大上升。以前香港亦設有狗公園，但普遍設施落後。自2019年起，康樂及文化事務署推出「寵物共享公園」試驗計劃，有別於以往的寵物公園，寵物共享公園目的是讓大眾、寵物及主人，三方使用者共享空間，建造共融環境，現時全港已經有過百個寵物公園。以下為大家精選了東岸公園 (第一期)、觀塘海濱、茶果嶺海濱公園等7個香港寵物公園，包括了康文署轄下的公園，和商場的寵物友善花園。大部分公園都是新落成，設施新淨而且空間夠大，帶狗仔去玩定能樂而忘返。

1.茶果嶺海濱公園 公園佔地約1.8公頃，分為5大區域，於2023年8月正式啟用。由於設備新淨、空間大，而且臨近海邊，非常適合散步，所以茶果嶺海濱公園非常受狗主歡迎。 茶果嶺海濱公園地址 香港九龍曬草灣觀塘污水泵房海旁 茶果嶺海濱公園設施及泊車 茶果嶺海濱公園每日24小時開放，設狗糞收集箱。不設停車場，鄰近泊車位可以考慮觀塘海濱公園咪錶位、茶果嶺道露天停車場或麗港城停車場。

K11 Musea部分店舖亦歡迎寵物內進。(instagram @mynunadiary)

2. K11 MUSEA 寵物友善花園 K11 MUSEA是其中一所寵物友善商場，雖然寵物在商場室內需要坐在寵物手推車內，未能自由行走，但就可以在位於7樓的寵物友善花園內散步。公園設計用心，佈置精緻兼設大量打卡位，也提供了消毒用品和清潔袋，是人犬共融的好地方。 K11 MUSEA 寵物友善花園地址 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 7 樓

3.山頂花園 山頂花園設有很多復古設施打卡位，一直都是婚攝勝地，同時間它也是個寵物共享公園。公園面積有96400 平方米，有一大片草地，設有洗手間和狗廁所，適合與寵物野餐和散步。 山頂花園地址 柯士甸山道40號對面 山頂花園設施 山頂花園24小時開放，設施包括洗手間(設有暢通易達洗手間), 狗廁所。

4.​​東岸公園 (第一期) 東岸公園 (第一期)在2021年9月對外開放。公園內設有很多藝術裝置，也會因應節日設計不同打卡位。主題區有草地、座椅、遮陽設施等等。不過要小心注意，假日到訪會有較多小朋友在公園內玩平衡車、滑板等等。 東岸公園 (第一期)地址 炮台山屈臣道以西 東岸公園 (第一期)設施 東岸公園 (第一期)24小時開放，設施包括狗糞收集箱, 涼亭, 公園座椅。

5.觀塘海濱花園 (指定位置) 自2022年7月起觀塘海濱花園 (指定位置)成為了寵物共享公園，由於公園位置交通方便，每到假日便吸引到很多人前來到訪。相比起以上的寵物公園，觀塘海濱花園的設施相對簡單，公園內有草地、座椅設施等等，算是個五臟俱全的寵物公園。加上公園沿著海濱而建，一邊放狗一邊欣賞對岸風景，非常寫意。 觀塘海濱花園地址 九龍觀塘海濱道80號 觀塘海濱花園設施 觀塘海濱花園24小時開放，設狗糞收集箱。

6.灣仔臨時海濱花園 每逢節日花園都會佈置不同打卡位和燈飾。最新的打卡位是地鐵場景，讓平時不能坐地鐵的寵物，都能進入車廂內拍照留念。花園內設有公園座椅、草坪、狗糞收集箱、飲水機及洗手設備等，雖然寵物公園範圍不大，但面對維港海景，而且交通方便，使灣仔臨時海濱花園成為一個深受狗主歡迎的好去處。 灣仔臨時海濱花園地址 香港龍和道(近灣仔渡輪碼頭) 灣仔臨時海濱花園設施 灣仔臨時海濱花園24小時開放，設公園座椅、草坪、狗糞收集箱、飲水機及洗手設備。

7.環保大道寵物公園 公園是區內最大的寵物公園，有4,000平方米，非常寬敞。設施方面有停車場、障礙物遊樂設施、寵物沖洗區、寵物廁所、寵物糞便收集箱、洗手間、蔭棚、長椅和休憩草地。公園設施充足，亦配合到狗隻不同體型的需要。另外將軍澳海濱附近有很多寵物友善餐廳，吸引了很多狗主到訪這一區。 環保大道寵物公園地址 將軍澳環保大道 環保大道寵物公園設施 環保大道寵物公園開放時間為07:00至22:30，設施包括停車場、洗手間、寵物活動區、寵物廁所、寵物糞便收集箱、寵物沖洗間、蔭棚、長椅、休憩草地。 狗公園 / 寵物公園查詢