黃竹坑美食｜THE SOUTHSIDE商場餐廳合集 逾35間食肆進駐！米芝蓮/過江龍餐廳

黃竹坑美食｜THE SOUTHSIDE商場餐廳合集

黃竹坑美食｜港島南區首個大型地標商場THE SOUTHSIDE，早前首階段試業已有多間餐廳進駐，包括皇后飯店、瓊芳冰廳、研食社、南岸茶舍等。由今年6月21日起，將會有超過35間食肆進駐，THE SOUTHSIDE 將會成為南區全新美食集中地，提供多種類特色餐飲。當中包括東京米芝蓮拉麵店金色不如帰、米芝蓮必比登越南牛肉粉Brass Spoon、台灣過江龍牛肉麵段純貞、漢堡店N+Burger、本地精品咖啡品牌NOC等，即睇內文詳情！

黃竹坑美食｜ 東京米芝蓮拉麵店 金色不如帰 於2006年在東京新宿創立，2019至2023年連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店金色不如帰，該店主打混合大蜆、豚骨、魚介等矜貴食材熬製而成的黃金湯頭，帶著強烈鮮味，而麵條選用了日本北海道上乘的特製麵粉，散發濃濃小麥香味，入口煙韌，其獨特湯底與麵條，絕對令人一試難忘。

黃竹坑美食｜ 日本人氣茶室 nana’s green tea 日本東京人氣茶室nana’s green tea，是當地首屈一指的連鎖餐飲名店，旗下70家國內分店遍佈全日本。茶室呈獻融會和式茶道文化的精緻用餐體驗，承傳百年的日本室町時代茶道文化款待哲學「おもてなし (omotenashi)」，由細節出發，堅持採用優質食材製作一系列茶飲、甜點及和風料理，為大家帶來歡樂及幸福感。 nana’s green tea黃竹坑店設有56個座位；於室內設計上致力維持品牌的一致性，以簡潔自然的木色系天花襯托店內平和的灰色調，突顯現代茶室的極致美學，為食客打造一個舒適愜意的餐飲氛圍。 nana’s green tea

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓206-207號舖

營業時間：中午12時至晚上9時30分

黃竹坑美食｜ 米芝蓮必比登越南牛肉粉 Brass Spoon 連續多年獲米芝蓮必比登推薦的主打越南牛肉粉餐廳人氣長龍店Brass Spoon，該店在港島數個地區都有分店，人氣長期維持高企，以其新鮮的食材及傳統的烹飪方法而聞名，其湯底用100斤牛筒骨去熬製，還加入美國牛腱、牛腩等，每日現熬至少12小時。

黃竹坑美食｜ 精緻泰式餐廳 Bamboo Thai 精緻泰式餐廳Bamboo Thai，以新派手法帶來不一樣的泰式滋味。黃竹坑店作為品牌的第四分店，期望延續其惹味風采，匠心結合新鮮食材及正宗泰國香料特色，以新派烹調手藝重新演繹泰菜滋味。店內菜單選擇豐富多樣，包羅開胃前菜、沙律、湯品、主菜、海鮮、咖哩、主食及甜點等，亦有一系列創意飲料，如泰式雞尾酒、冰涼沙冰、清爽梳打、及環球葡萄酒等匹配無比，輕鬆點燃聚餐氣氛。 Bamboo Thai黃竹坑店佔地4,200平方呎，寬敞的用餐位置可容納逾190位賓客；以泰國叢林為靈感設計，細意採用天然木材為主導貫穿內外，以不同的木質交織出輕鬆自然的氛圍。店內同時巧妙融合現代風格元素，並特別邀請到本地人氣日籍藝術家TAXA為主用餐區創作大型壁畫裝飾——取材於洋溢泰式韻味的老虎、花卉、及圖騰設計，散發滿滿的熱帶風情，與餐廳的異國度假風設計氣息融為一體。 Bamboo Thai

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓204號舖

營業時間：

星期一至五：中午12時至晚上10時

星期六及日：上午11時30分至晚上10時

黃竹坑美食｜ 台灣過江龍牛肉麵 段純貞 台灣人氣第一牛肉麵店段純貞，其招牌牛肉麵則融會眷村特色，溫暖人心的家鄉風味更曾被台灣美食教父焦桐所編製的《臺灣牛肉麵評鑑》評為「五顆星牛肉麵」，為餐廳奠定人氣基礎。 招牌經典原汁紅燒牛肉，採新鮮肥牛炸出自製純天然油脂，牛油加入香蔥、薑、蒜、豆瓣與四川廿三種中藥材，慢火拌炒8-9小時後加入牛骨高湯中熬煮，搭配上各種手工調配的香料、醬料，其過程費時、耗工。除了人氣牛肉麵外，更包羅多款私房小食及台式飯麵選項。為慶祝新店開幕，品牌更於黃竹坑店限定推出嶄新滷菜料理，以秘製配方呈獻古早滷味風味；並聯乘國際知名的台灣手搖飲品店Chatime，誠邀食客以經典台式茶飲搭配一系列地道寶島美饌。 段純貞

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓205號舖

營業時間：中午12時至晚上9時30分

黃竹坑美食｜ 漢堡店 N+Burger 全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的漢堡店N+Burger，店內所有漢堡選用100%全天然優質安格斯牛肉配以鬆軟酸種麵包，牛肉漢堡不含任何生長激素生長（HGP）。

黃竹坑美食｜西式扒房 Chef’s Cuts 薈萃環球海陸美饌的Chef’s Cuts，以招牌的乾式熟成肉食、扒房料理及海鮮佳餚。餐廳一直致力從世界各地採購最優質的食材及調味料，結合廚藝團隊的巧手創意，為食客帶來教人眼前一亮的美食驚喜。品牌將繼續秉持品牌宗旨，以一系列精彩佳餚搭配選擇豐富的酒單，呈獻獨一無二的用餐體驗，與食客一同探索西式美味潛能。 Chef’s Cuts佔地逾3,000平方呎，室內設計匯聚鄉村及工業風格，和諧結合木材、金屬及石材元素，配合現代風格的壁燈點綴，塑造輕鬆自然的餐飲氣氛。主用餐區舒適的座位設計讓大夥兒的聚餐更加熱鬧歡樂，另有卡座及高檯設計的位置。 Chef’s Cuts

地址：香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓229-230號舖

營業時間：中午12時至晚上10時

黃竹坑美食｜健康 餐飲品牌 Meet Met Met 全新餐飲品牌Meet Met Met 提供休閒的用餐環境，讓客人暫時遠離急促的生活節奏，在享受美食及特色飲品的同時，與家人朋友相聚，一起渡過美好時光。推薦菜品包括日本帶子牛油果龍蝦汁椰菜花飯、多款超清新power bowl配以不同醬汁選擇、選用日本宮崎縣蛋的signature 及無肉版all day breakfast，以健康作招徠的虎堅果燕麥奶沖條特飲系列，如宇治抹茶虎堅果燕麥奶等，以全新形象登陸黃竹坑。

黃竹坑美食｜ 本地精品咖啡 NOC Coffee Co. 本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.（NOC），由2015年起由位於嘉咸街的一間斜坡小店開始，於2019年被《Big7 Travel 》評選為「全球五十最佳咖啡店之一」，THE SOUTHSIDE分店特設限定餐單，將會是首間售賣雪糕的NOC分店，喜歡甜點的人必試。

黃竹坑美食｜ 本地咖啡店 stain+ 本地咖啡店stain+全新概念店佔地1,100呎，坐落於寵物友善的大型南區新地標THE SOUTHSIDE，新店位於一樓中庭位置，裝橫貫徹品牌型格工業風，以水泥、黑、金屬銅色為主調，打造簡約、自然不造作的環境及氛圍，可以悠閒享受自家出品的精品咖啡。stain+精選世界各地優質的咖啡豆，每日本地新鮮烘焙，不同的烘焙程度造就各種風味絕倫的咖啡，而咖啡豆每個季度就會轉換一次。