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生活
2024-06-07 16:00:00

黃竹坑美食｜THE SOUTHSIDE商場餐廳合集 逾35間食肆進駐！米芝蓮/過江龍餐廳

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黃竹坑美食｜THE SOUTHSIDE商場餐廳合集

黃竹坑美食｜THE SOUTHSIDE商場餐廳合集

黃竹坑美食｜港島南區首個大型地標商場THE SOUTHSIDE，早前首階段試業已有多間餐廳進駐，包括皇后飯店、瓊芳冰廳、研食社、南岸茶舍等。由今年6月21日起，將會有超過35間食肆進駐THE SOUTHSIDE 將會成為南區全新美食集中地，提供多種類特色餐飲。當中包括東京米芝蓮拉麵店金色不如帰米芝蓮必比登越南牛肉粉Brass Spoon台灣過江龍牛肉麵段純貞、漢堡店N+Burger本地精品咖啡品牌NOC等，即睇內文詳情！

黃竹坑美食｜東京米芝蓮拉麵店 金色不如帰

於2006年在東京新宿創立，2019至2023年連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店金色不如帰，該店主打混合大蜆、豚骨、魚介等矜貴食材熬製而成的黃金湯頭，帶著強烈鮮味，而麵條選用了日本北海道上乘的特製麵粉，散發濃濃小麥香味，入口煙韌，其獨特湯底與麵條，絕對令人一試難忘。

 

黃竹坑美食｜日本人氣茶室 nana’s green tea

日本東京人氣茶室nana’s green tea，是當地首屈一指的連鎖餐飲名店，旗下70家國內分店遍佈全日本。茶室呈獻融會和式茶道文化的精緻用餐體驗，承傳百年的日本室町時代茶道文化款待哲學「おもてなし (omotenashi)」，由細節出發堅持採用優質食材製作一系列茶飲、甜點及和風料理，為大家帶來歡樂及幸福感

nana’s green tea黃竹坑店設有56個座位；於室內設計上致力維持品牌的一致性，以簡潔自然的木色系天花襯托店內平和的灰色調，突顯現代茶室的極致美學，為食客打造一個舒適愜意的餐飲氛圍。

nana’s green tea
地址：香港黃竹坑香葉道11THE SOUTHSIDE 2206-207號舖
營業時間：中午12時至晚上930

黃竹坑美食｜米芝蓮必比登越南牛肉粉 Brass Spoon

連續多年獲米芝蓮必比登推薦的主打越南牛肉粉餐廳人氣長龍店Brass Spoon，該店在港島數個地區都有分店，人氣長期維持高企，以其新鮮的食材及傳統的烹飪方法而聞名，其湯底用100斤牛筒骨去熬製，還加入美國牛腱、牛腩等，每日現熬至少12小時。

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黃竹坑美食｜精緻泰式餐廳 Bamboo Thai

精緻泰式餐廳Bamboo Thai，以新派手法帶來不一樣的泰式滋味。黃竹坑店作為品牌的第四分店，期望延續其惹味風采，匠心結合新鮮食材及正宗泰國香料特色，以新派烹調手藝重新演繹泰菜滋味。店內菜單選擇豐富多樣，包羅開胃前菜、沙律、湯品、主菜、海鮮、咖哩、主食及甜點等，亦有一系列創意飲料，如泰式雞尾酒、冰涼沙冰、清爽梳打、及環球葡萄酒等匹配無比，輕鬆點燃聚餐氣氛。

Bamboo Thai黃竹坑店佔地4,200平方呎，寬敞的用餐位置可容納逾190位賓客；以泰國叢林為靈感設計，細意採用天然木材為主導貫穿內外，以不同的木質交織出輕鬆自然的氛圍。店內同時巧妙融合現代風格元素，並特別邀請到本地人氣日籍藝術家TAXA為主用餐區創作大型壁畫裝飾——取材於洋溢泰式韻味的老虎、花卉、及圖騰設計，散發滿滿的熱帶風情，與餐廳的異國度假風設計氣息融為一體。

Bamboo Thai
地址：香港黃竹坑香葉道11THE SOUTHSIDE 2204號舖
營業時間：
星期一至五：中午12時至晚上10
星期六及日：上午1130分至晚上10

黃竹坑美食｜台灣過江龍牛肉麵 段純貞

台灣人氣第一牛肉麵店段純貞，其招牌牛肉麵則融會眷村特色，溫暖人心的家鄉風味更曾被台灣美食教父焦桐所編製的《臺灣牛肉麵評鑑》評為「五顆星牛肉麵」，為餐廳奠定人氣基礎。

招牌經典原汁紅燒牛肉，採新鮮肥牛炸出自製純天然油脂，牛油加入香蔥、薑、蒜、豆瓣與四川廿三種中藥材，慢火拌炒8-9小時後加入牛骨高湯中熬煮，搭配上各種手工調配的香料、醬料，其過程費時、耗工。除了人氣牛肉麵外，更包羅多款私房小食及台式飯麵選項。為慶祝新店開幕，品牌更於黃竹坑店限定推出嶄新滷菜料理，以秘製配方呈獻古早滷味風味；並聯乘國際知名的台灣手搖飲品店Chatime，誠邀食客以經典台式茶飲搭配一系列地道寶島美饌。

段純貞
地址：香港黃竹坑香葉道11THE SOUTHSIDE 2205號舖
營業時間：中午12時至晚上930

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黃竹坑美食｜漢堡店 N+Burger

全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的漢堡店N+Burger，店內所有漢堡選用100%全天然優質安格斯牛肉配以鬆軟酸種麵包，牛肉漢堡不含任何生長激素生長（HGP）。

漢堡店 N+Burger

黃竹坑美食｜西式扒房 Chef’s Cuts

薈萃環球海陸美饌的Chef’s Cuts，以招牌的乾式熟成肉食、扒房料理及海鮮佳餚餐廳一直致力從世界各地採購最優質的食材及調味料，結合廚藝團隊的巧手創意，為食客帶來教人眼前一亮的美食驚喜。品牌將繼續秉持品牌宗旨，以一系列精彩佳餚搭配選擇豐富的酒單，呈獻獨一無二的用餐體驗，與食客一同探索西式美味潛能。

Chef’s Cuts佔地逾3,000平方呎，室內設計匯聚鄉村及工業風格，和諧結合木材、金屬及石材元素，配合現代風格的壁燈點綴，塑造輕鬆自然的餐飲氣氛。主用餐區舒適的座位設計讓大夥兒的聚餐更加熱鬧歡樂，另有卡座及高檯設計的位置。

Chef’s Cuts
地址：香港黃竹坑香葉道11THE SOUTHSIDE 2229-230號舖
營業時間：中午12時至晚上10

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黃竹坑美食｜健康餐飲品牌 Meet Met Met

全新餐飲品牌Meet Met Met 提供休閒的用餐環境，讓客人暫時遠離急促的生活節奏，在享受美食及特色飲品的同時，與家人朋友相聚，一起渡過美好時光。推薦菜品包括日本帶子牛油果龍蝦汁椰菜花飯、多款超清新power bowl配以不同醬汁選擇、選用日本宮崎縣蛋的signature 及無肉版all day breakfast，以健康作招徠的虎堅果燕麥奶沖條特飲系列，如宇治抹茶虎堅果燕麥奶等，以全新形象登陸黃竹坑。

黃竹坑美食｜本地精品咖啡 NOC Coffee Co.

本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.（NOC），由2015年起由位於嘉咸街的一間斜坡小店開始，於2019年被《Big7 Travel 》評選為「全球五十最佳咖啡店之一」，THE SOUTHSIDE分店特設限定餐單，將會是首間售賣雪糕的NOC分店，喜歡甜點的人必試。

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黃竹坑美食｜本地咖啡店 stain+

本地咖啡店stain+全新概念店佔地1,100呎，坐落於寵物友善的大型南區新地標THE SOUTHSIDE，新店位於一樓中庭位置，裝橫貫徹品牌型格工業風，以水泥、黑、金屬銅色為主調，打造簡約、自然不造作的環境及氛圍，可以悠閒享受自家出品的精品咖啡。stain+精選世界各地優質的咖啡豆，每日本地新鮮烘焙，不同的烘焙程度造就各種風味絕倫的咖啡，而咖啡豆每個季度就會轉換一次。

其他餐廳包括蘇哥清湯腩茶咖等等。除了餐飲食肆外，生活百貨及消閒娛樂類別的租戶有大型生活專門店city'super neighborhood社區店，全方位貼近南區生活每一細節，融入社區互聯互動，每天輕鬆享受高品質環球健康美食與貼心服務，；英皇戲院Plus亦將於商場開設第9間分店，提供多元化的電影及視聽娛樂供觀眾選擇，帶來舒適及優質的看電影體驗；另外日本品牌UNIQLO 亦即將進駐商場。

THE SOUTHSIDE

地址：香港黃竹坑香葉道11號

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