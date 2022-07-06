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2022-07-06 20:30:00

T.O.P聯乘IG人氣夫妻Mr n Mrs Moon 3米高巨型月亮情侶

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T.O.P聯乘IG人氣夫妻Mr n Mrs Moon 3米高巨型月亮情侶

T.O.P聯乘IG人氣夫妻Mr n Mrs Moon 3米高巨型月亮情侶

本地90後人氣動畫設計師Mrs Moon筆下的主角「Mr n Mrs Moon」，透過3D動畫分享夫妻倆14年來由拍拖到婚後的爆笑日常和潮流話題，引發讀者共鳴，在Instagram出道僅1年即吸粉逾10萬。旺角商場T.O.P This is Our Place(T.O.P)今年夏天就夥拍Mr n Mrs Moon，舉行全港首個大型展覽。

「T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團」

「T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團」

T.O.P x Mr n Mrs MoonChill爆豪華團」將於由722日至918日期間舉行，帶領一眾「月光族」由地面玩到上月球，更設有3大「Chill搞笑」打卡位，首站推介大家先到T.O.P5樓空中花園， 3米高的巨型「Mr n Mrs Moon空中情侶」，即使離遠都一樣可以「賞月」。第二站是位於中庭、照亮全場的「月亮女神」，讓大家拍下「圓」美靚相。最後一站是「梳化黑洞」，與Mr n Mrs Moon躺在梳化上盡情放空。兩人更密謀神秘快閃主題式「月光族」旅行，「月光族」記得密切留意T.O.P IG公布。

活動設3大「Chill搞笑」太空打卡熱點，展現Mr n Mrs Moon IG超嘆場面，包括3米高巨型「Mr n Mrs Moon空中情侶」。 1樓中庭高掛「月亮女神」。

參加豪華團，當然要準備手信，T.O.PMr n Mrs Moon將分兩階段推出4款「Chill爆豪華伴手禮」，包括「行氣活血燒酒杯」、「舒筋活絡索繩袋」、「零死角月圓拼圖」及「面不改容圓地毯」，各位「月光族」消費滿指定金額即可換領。T.O.P更會特別推出一系列獨家StickerWallpaper，以及與商戶合作推出期間限定的主題菜式及活動，各位「月光族」不要錯過了。

於T.O.P 消費即可換領Mr n Mrs Moon獨家限量伴手禮，包括「行氣活血燒酒杯」及「零死角月圓拼圖」。 T.O.P x Mr n Mrs Moon Chill爆豪華團 零死角月圓拼圖

T.O.P x Mr n Mrs MoonChill爆豪華團

日期：722日至918

地址：旺角彌敦道700T.O.P This is Our Place（旺角港鐵站B4出口直達）

 

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