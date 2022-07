T.O.P聯乘IG人氣夫妻Mr n Mrs Moon 3米高巨型月亮情侶

本地90後人氣動畫設計師Mrs Moon筆下的主角「Mr n Mrs Moon」,透過3D動畫分享夫妻倆14年來由拍拖到婚後的爆笑日常和潮流話題,引發讀者共鳴,在Instagram出道僅1年即吸粉逾10萬。旺角商場T.O.P This is Our Place(T.O.P)今年夏天就夥拍Mr n Mrs Moon,舉行全港首個大型展覽。