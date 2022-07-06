T.O.P聯乘IG人氣夫妻Mr n Mrs Moon 3米高巨型月亮情侶

本地90後人氣動畫設計師Mrs Moon筆下的主角「Mr n Mrs Moon」，透過3D動畫分享夫妻倆14年來由拍拖到婚後的爆笑日常和潮流話題，引發讀者共鳴，在Instagram出道僅1年即吸粉逾10萬。旺角商場T.O.P This is Our Place(T.O.P)今年夏天就夥拍Mr n Mrs Moon，舉行全港首個大型展覽。

「T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團」將於由7月22日至9月18日期間舉行，帶領一眾「月光族」由地面玩到上月球，更設有3大「Chill搞笑」打卡位，首站推介大家先到T.O.P的5樓空中花園， 3米高的巨型「Mr n Mrs Moon空中情侶」，即使離遠都一樣可以「賞月」。第二站是位於中庭、照亮全場的「月亮女神」，讓大家拍下「圓」美靚相。最後一站是「梳化黑洞」，與Mr n Mrs Moon躺在梳化上盡情放空。兩人更密謀神秘快閃主題式「月光族」旅行，「月光族」記得密切留意T.O.P IG公布。