熱門搜尋:
綠置居2023 端午節2024 公務員加薪 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-06-07 10:25:00

《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號）

分享：
《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號）

《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號）

香港樂曼多公司近日宣佈，受歡迎的動畫《排球少年！！》改編而成的新手機遊戲《排球少年！！FLY HIGH》已於6月6日正式推出，並舉辦了一系列的慶祝活動。玩家現在可以免費獲得抽獎券、球員角色和鑽石等豐富獎勵。

收集與養成要素為主玩法的團隊式育成排球遊戲

本作由《排球少年！！》製作委員會許可開發、KLab 參與監製，在台港澳由香港樂曼多公司負責發行。擔任遊戲開發的則是推出過多款運動類手機遊戲的 Prophet Games。

《排球少年！！FLY HIGH》是一款收集與養成要素為主玩法的團隊式育成排球遊戲，重現原作動畫中的知名場景和經典角色台詞。官方同步釋出上線 PV，展示遊戲即將出現的隊伍、角色技能、實機對戰畫面。

《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號） 《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號） 《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號） 《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號） 《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號） 《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號） 《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號）

完成一系列活動任務招募 SSR 球員

開服主題活動「最強誘餌」，完成一系列活動任務獲取「最強誘餌徽章」，即可招募 SSR 球員「日向翔陽」。另外，還有登入簽到活動，持續七日就能獲得 SSR 球員「澤村大地」。

玩家進行迎新招募時，十次招募中必定會從四位 SSR 球員「田中龍之介」、「岩泉一」、「灰羽立耶夫」、「青根高伸」中獲得 1 位。迎新招募最多有 5 次重置結果的機會。

指定卡池招募可獲得轉盤次數，抽取橙色應援碎片、球員碎片等豐厚素材。SSR 球員「影山飛雄(練習)」、「月島螢」同步開放招募。

官方表示，本作還有休閒玩法享受輕度養成樂趣。你能夠把喜愛的角色放置在集訓基地，並隨心裝飾基地，或是陪球員慢跑、遇上不少趣味事件。

排球少年 FLY HIGH兌換碼

  • 排球666
  • 排球888
  • flyhigh
  • hqflyhigh
  • HQFLYHIGH
  • DREAMTEAM

兌換方法

  1. 進入遊戲後，點擊右上角設定
  2. 點擊兌換碼，輸入上方兌換碼就可以領取獎勵了

手機遊戲《排球少年!!FLY HIGH》已經在 Google Play、App Store 平台推出，詳細活動資訊可至官方粉絲專頁查詢。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受