《排球少年!!FLY HIGH》手遊推出 參與活動領SSR翔陽、大地（附最新禮包兌換碼序號）

香港樂曼多公司近日宣佈，受歡迎的動畫《排球少年！！》改編而成的新手機遊戲《排球少年！！FLY HIGH》已於6月6日正式推出，並舉辦了一系列的慶祝活動。玩家現在可以免費獲得抽獎券、球員角色和鑽石等豐富獎勵。

收集與養成要素為主玩法的團隊式育成排球遊戲 本作由《排球少年！！》製作委員會許可開發、KLab 參與監製，在台港澳由香港樂曼多公司負責發行。擔任遊戲開發的則是推出過多款運動類手機遊戲的 Prophet Games。 《排球少年！！FLY HIGH》是一款收集與養成要素為主玩法的團隊式育成排球遊戲，重現原作動畫中的知名場景和經典角色台詞。官方同步釋出上線 PV，展示遊戲即將出現的隊伍、角色技能、實機對戰畫面。

完成一系列活動任務招募 SSR 球員 開服主題活動「最強誘餌」，完成一系列活動任務獲取「最強誘餌徽章」，即可招募 SSR 球員「日向翔陽」。另外，還有登入簽到活動，持續七日就能獲得 SSR 球員「澤村大地」。 玩家進行迎新招募時，十次招募中必定會從四位 SSR 球員「田中龍之介」、「岩泉一」、「灰羽立耶夫」、「青根高伸」中獲得 1 位。迎新招募最多有 5 次重置結果的機會。 指定卡池招募可獲得轉盤次數，抽取橙色應援碎片、球員碎片等豐厚素材。SSR 球員「影山飛雄(練習)」、「月島螢」同步開放招募。 官方表示，本作還有休閒玩法享受輕度養成樂趣。你能夠把喜愛的角色放置在集訓基地，並隨心裝飾基地，或是陪球員慢跑、遇上不少趣味事件。