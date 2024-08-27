HONOR旗艦級摺屏手機HONOR Magic V3正式發布，這一部全球最薄的大摺，只有9.2毫米厚度、僅重226克，機身比普通手機還要輕巧。最勁是結構及強度，發布會更即席將Magic V3放入洗衣機中洗足15分鐘，林峯更將手機放入調酒器中大力chok都絲毫無損！

6.43吋外屏採用HONOR金剛巨犀玻璃，通過瑞士SGS多場景金標五星抗刮內摔認證，抗跌能力提升10倍。7.92吋內屏採用HONOR金剛柔性裝甲，耐磨和抗衝擊性能分別提升5倍和20%。更支援IPX8抗水等級，成為唯一通過水深2.5米抗水認證的摺疊屏手機。

HONOR Magic V3搭載新一代HONOR魯班盾構鋼鉸鏈，採用6組拱橋式擺臂結構，加上強度高達2100 Mpa的第二代HONOR盾構鋼，更首次採用航天特種纖維物料，抗衝擊能力相比普通玻璃提升40倍。

數據亮麗，但都不及測試來得真實及有說服力！發布會即席將HONOR Magic V3放入洗衣機之中滾動足足15分鐘，仍然可以照常使用。林峯親手將手機放進調酒器中，加入不鏽鋼冰粒大力搖，手機都沒有被刮花打爛，相當硬淨。

摺機可做到懸停拍照，更支援自動抓拍，以及可以使用大屏相簿功能，可對比4張照片方便整理。大受好評的Studio Harcourt專業人像攝影亦同樣有，Harcourt生動人像、Harcourt質感人像和 Harcourt經典人像3種風格，可拍攝高質人像照。

HONOR Magic V3攝力亦相當不俗，配備3鏡頭組合配備5000萬像素潛望式長焦鏡頭、5000萬像素廣角鏡頭和4000萬像素超廣角鏡頭。主鏡做到摺疊屏手機最大的F1.6鏡頭光圈，潛望式長焦鏡頭模組亦有最大100X長焦攝力。

採用Snapdragon 8 Gen 3處理器及MagicOS 8.0.1系統，可進行雙系統支援應用。HONOR信任環首次支援一屏操作兩機，雙端可控，快速觸達兩部手機中全部應用和服務、檔案一拖分享等。亦能使用大屏、分屏自由切換，充分發揮大屏優勢。

搭載第三代青海湖電池，電池平均厚度僅2.6毫米，但有高達5150mAh大容量。支援66W HONOR Super Charge有線快充和50W HONOR Wireless SuperCharge無線超級快充，睇片煲劇打機都可有長續航。

Magic Al執相護眼功能

HONOR Magic V3加入多項AI功能，包括Al圖片移除、AI即時翻譯、Al會議紀要等。HONOR AI任意門可利用手機雙屏幕，實現多工同時操作。亦及可以使用信任環功能，與平板、電腦等一同使用及傳輸文件。

配備「AI離焦護眼技術」，通過AI模擬離焦鏡近視防控原理，可舒緩視覺疲勞，AI智能調節可作個性化提醒並智能調整顯示效果，另有超高頻PWM調光、助眠顯示、類自然光護眼、自然色彩顯示以及硬件級低藍光技術。

預購送$5000禮品

HONOR Magic V3有帶皮革質地的絲路敦煌橙紅色、苔原綠配色及經典絨黑色3款配色。8月27日開始，於官方體驗店、特約零售商及各大網店平台接受預訂，建議零售價$10999，版本為12GB + 512GB。

由即日起至9月5日，預訂即可獲得總值近$5,000的訂購禮遇，包括HONOR Magic-Pen（建議零售價：$899）、Harman Kardon Aura Studio 3無線藍牙喇叭（建議零售價：$1999）、HONOR Magic V3專屬保養服務（建議零售價：$2078）。