中國考慮提前今年下半年發行地方專項債 開先例提振經濟

彭博社引述知情人士報道，中國政府考慮提前下達明年部分地方專項債限額1.5萬億元（人民幣，下同），以加大基礎設施投資建設的力度從而提振經濟增長。擬提前下達的地方政府專項債限額，計劃於今年下半年開始發行，力求早實施早受益，實現財政政策的跨周期調節作用。

雖然中國以往曾多次在全國兩會召開之前就提前下達部分專項債額度，但是實際發行日期均不會早於當年1月1日。以上安排，一經落實，將開地方政府使用次年地方債額度跨年度籌集資金的先例。上述跨年發行計劃仍待國務院乃至全國人大常委會批准，尚未最終確定。

據報道，國家發改委要求地方相關部門近期抓緊上報明年基建項目儲備情況，並計劃將確定能開工的項目儘量前移至今年落地實施。另據其中一名知情人士，儘管在年底前上報來年項目儲備屬於慣例，但通常會待每年第四季度才進行。中國財政部和國家發改委沒有立即回應彭博新聞社就此尋求置評的請求。

彭博報導上述消息後，倫敦金屬交易所銅、錫、鎳、鋁和鋅等大宗商品價格上漲，其中銅價漲幅一度擴大至4%以上。

力求早實施早受益 銅錫鎳鋁等大宗商品價格上漲

由於內地數波疫情爆發及美國等外部經濟體進入緊縮周期，中國經濟成長前景嚴峻，市場認為實現今年兩會確定的5.5%左右的成長目標存在相當困難。這也促使中國決策層加大財政政策對經濟的支持力度，而對基建及上游產業鏈具有明顯拉動作用地方政府專項債是一個重要抓手。

今年的地方債發行進度顯著快於往年。彭博社的數據顯示，剔除再融資債券，今年上半年中國共發行4.04萬億元地方債，其中專項債發行3.33萬億元，均為有數據以來最高的半年紀錄；同時這也意味著今年3.65萬億元的新增專項債額度中，扣除待後續發行的2,000億元補充中小銀行資本金債券，已經基本完成。回望歷史，在6月底前基本完成新增專項債發行的尚屬首次。

上述知情人士提供的消息顯示，2023年地方專項債額度下達的時間提前量也可能大大超出往年。從歷史看，2019年至2022年期間專項債額度曾多次提前下達，下達時間一般是上一年的11月或者12月，發行則是當年1月1日後開始正式發行。

根據全國人大常委會的授權，提前下達地方債額度的年份為2019年至2022年，目前尚不清楚如果提前下達2023年額度是否還需再次獲得全國人大常委會的授權。

中國財政部此前發布的全國財政支持穩住經濟大盤工作視頻會議新聞稿稱，確保今年新增專項債券在6月底前基本發行完畢；並要求落實國務院穩經濟一攬子政策中稅收、專項債券等涉及財政部門的措施。中國今年的專項債額度為3.65萬億元，於去年末提前下達限額1.46萬億元。

上周三召開的國務院常務會議決定，通過發行金融債券等籌資3,000億元人民幣，用於補充重大項目資本金或為專項債項目資本搭橋。《金融時報》隨後發布了中國央行有關負責人答記者問，稱央行將牽頭支持國家開發銀行、農業發展銀行發行金融債券等籌資；投資項目方面，發改委將同其他部門、中央企業合作形成足夠多的備選項目清單。