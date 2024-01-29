人民幣定期利率比較｜1行定存12個月享2.9%　各銀行優惠一覽 【1月29日更新】

人民幣定期存款／人民幣定存2024｜香港與內地已全面通關，市民北上次數亦增加，兌換人民幣作日常使用亦愈趨重要。在現時國內減息情況下，先兌換人民幣作存定收息亦為不錯選擇。《am730》為讀者整合人民幣的最新定存息率。要注意，開立定存前，需了解每間銀行的細節條款，有關最新詳情，請向各間銀行查詢。 【1月29日更新 恒生銀行、富邦銀行、工銀亞洲、上商、南商 人民幣定期資訊】

人民幣定期利率比較 ｜人民幣定存優勢 人民幣定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括準備到國內留學、定期北上旅遊及經常進行人民幣交易的人。在現時全球局勢不穩期間，投入人民幣定存作投資或可分散風險，投資者可根據需要，而對較有前景的幣別（如人民幣）進行定期的投資，以賺取匯差，分散投資風險同時，更可獲得定存期內所累積利息。

人民幣定期利率比較 ｜注意事項 若決定進行人民幣定存，緊記要注意以下事項，分別為買入價、賣出價及交易中產生的匯率差價。

讀者亦可留意以下事項，包括比較不同銀行利率優惠，以選擇合適定存天數及金額；選擇市面上較常用的貨幣（人民幣）；亦隨時留意國際局勢，了解適時局勢變動，以便於低價買入、高位放出。

人民幣定期利率比較2024｜恒生銀行：6個月最高享2.1%年利率 恒生銀行現提供新資金定期存款優惠，以1萬人民幣新資金，透過網上銀行或手機App，開立人民幣定存，優卓理財及優越理財客戶，最高3個月可享2%、6個月可享2.2%；優進理財及客戶綜合戶口，最高3個月則可享1.9%、6個月可享2.1%。 此外，該行亦提供「外匯定期存款優惠」，合資格客戶透過恒生Signature優卓理財、優越理財客戶，透過分行、電話、網上銀行、手機app申請，於指定交易時段以外幣兌人民幣，並以最少10萬港元同等資金開立一星期定期存款，最高可享10.90%年利率。詳情請向該行查詢。 詳情：恒生銀行 人民幣定期利率比較2024｜花旗銀行：1個月最高享5% 花旗銀行指，現時以新資金及兌換貨幣，並在分行開立人民幣定存，最高可享5厘息率，起存額最高為2,000萬元。 此外，花旗私人客戶及Citigold、Citi Priority、Citibanking理財客戶，提供人民幣定存優惠利率，透過分行、網上銀行、手機app申請，以至少30萬人民幣新資金，開立3個月定存，可享最高1.8%年利率。但優惠只限新開立投資戶口，以及需要投資產品結存，詳情請向銀行方面查詢。 詳情：花旗銀行 人民幣定期利率比較2024｜富邦銀行 推特優人民幣定期 富邦銀行推出分行特優人民幣定期存款優惠，個人銀行客戶經分行開立定期存款，定存等值人民幣20萬或以上，1個月可享2.5%；2個月可享2.6%0；3個月可享2.7%；6個月可享2.7%；12個月可享2.9%。詳情請向該行查詢。 詳情：富邦銀行 人民幣定期利率比較2024｜工銀亞洲：定存3、6、12個月享2.3厘 工銀亞洲推出最新人民幣定期存款優惠，「工銀理財金」、「時代/綜合」客戶，於辦公時間透過網上銀行、手機銀行申請，以新或舊資金至少50萬人民幣以上，開立人民幣定期存款，1個月可享1.5%；2個月可享1.9%；3個月可享2%；6個月可享2.15%；12個月可享2.3%。詳情請向該行查詢。 詳情：工銀亞洲 人民幣定期利率比較2024｜招商永隆銀行：定存6個月見2.4% 招商永隆銀行表示，現以手機App開戶，放入500萬人民幣或以上敘造定存，1個月可享1.8%；2個月可享2%；3個月可享2.3%；6個月可享2.4%；9個月2.4%；12個月可享2.3%；24個月可享2.15%。詳情請向該行查詢。 詳情：招商永隆銀行