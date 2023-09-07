伯明翰破產｜一文了解陷破產兩大原因　26英國城市瀕臨破產邊緣？

自年初起多地爆發債務危機，陷入破產邊緣，但除了中國地方債問題嚴重外，作為港人移民熱點的英國第二大城市伯明翰（Birmingham）日前亦宣布破產，備受市場關注。不過，伯明翰破產事件只屬冰山一角，目前有近26個英國城市同樣瀕臨破產邊緣。 《am730》將於本文為讀者拆解有關伯明翰的破產原因，以及引起的影響。

伯明翰破產｜陷入破產的2大原因 伯明翰破產｜地方議會資助大幅縮減 自2010年一場全球金融危機爆發後，英國政府採取緊縮措施，並大幅縮減對地方議會的資助。至於據伯明翰市議會表示，伯明翰目前有8,700萬英鎊（折合約8.56億港元）赤字，同時城市內亦面臨各類問題，包括電腦系統更新計劃嚴重超支、通脹嚴重令公共服務支出增加、中央政府削減10億英鎊預算等。

伯明翰破產｜同工同酬申索案巨額賠償 其次，伯明翰市議會要為「同工同酬申索案」支付巨額賠償，這為觸發是次破產的導火線。2012年時，英國法院就174名伯明翰市議會員工申索同工同酬的裁決，裁定市議會敗訴，需作出賠償。 這案件中，申索者大多為女員工，並認為花紅低於工作性質類同的男員工，故自2012年至今，伯明翰市議會累計已支付11億英鎊（折合約108億港元）的賠償，儘管現時仍有7.6億英鎊（折合約75億港元）尚未支付，但市議會表明已沒資源支付。兩大原因反映伯明翰逐漸陷入破產的情況。

伯明翰破產｜破產造成的影響 由於伯明翰已發出114條通知聲明，因此議會在短期內禁止進行任何新的支出，不少人擔心造成以下影響： 影響道路、公園、圖書館和文化等基礎設施的營運

慈善機構及食物銀行因缺乏資助而需關閉

2026年計劃於伯明翰舉辦的歐洲田徑錦標賽

企業縮減大量人手 不過，英國首相辛偉誠發言人稱，消息對當地居民產生擔憂，指地方官員應好好管理預算，現時已委託獨立的治理審查，將在未來數周內，就問題提交報告，政府發言人重申7月時立場指，不會對市政府進行救助。

伯明翰破產｜未來仍有多達26個英國城市破產 代表英國47個市議會的組織SIGOMA稱，在接下來的兩個財政年度中，約有26個地方當局可能發布第114條通知，意味進入破產。SIGOMA一項調查指出，有5個議會因2023至2024年度預算不平衡，現正考慮是否發出第114條通知；亦有9個議會預料明年面臨破產。SIGOMA又透露，全國還有仍少12個議會正考慮在2023至2024年間發出第114條通知，數量多達26個英國城市。 至於過往亦有英國城市或地區宣布陷入財務危機，包括瑟羅克（Thurrock）於2022年底宣布財務危機，表示因不良投資和相關債務；克羅伊登（Croydon）在2022年11月、斯勞（Slough）在2021年7月，同樣發出第114條通知。 而位於英格蘭東部的北安普敦郡（Northamptonshire），則在2018年宣布財務危機，當時面對約10億英鎊的債務壓力下，但該區之後提出一項提高效益的報告，並建議重組地方政府架構，取消縣議會，改為統一的當局管理。