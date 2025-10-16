傳知名建築師樓業務萎縮　要求員工再減薪　累計幅度近兩成

本港樓市復甦步伐緩慢，為建造業帶來持續壓力。近日網上流傳本地大型建築師樓「劉榮廣伍振民建築師事務所」的內部通告，指因業務較去年進一步萎縮，要求全體員工自11月起，在去年已減薪10%的基礎上，再下調薪金9%，即兩年內累計減幅接近兩成，同時取消現行的每月3日無薪假安排。就信件內容，《am730》已向有關建築師樓查詢，正等待回覆。

該通告以英文書寫，內容提到為應對香港嚴峻的經濟環境與疲弱的房地產市場，公司自2024年9月起已實施每月3天無薪假。然而，歷時一年後市場未見好轉，無論是政府或私人發展商均態度被動且審慎，導致業務量進一步縮減。因此，該公司決定取消無薪假安排，轉而採取在原有基礎上再減薪9%的方案。

稱決定艱難但必須 促員工限期前簽署

信件結尾形容，有關決定「艱難但必須」，希望此舉僅是暫時性的安排，並將持續監察市場狀況，重新評估今次決定。該公司要求員工在下周三(22日)下午5時點前同意並簽署文件。

代表作眾多 包括長江中心二期

劉榮廣伍振民建築師事務所為本港主要建築師行之一，總部設於銅鑼灣時代廣場兩層樓面，其代表作包括天水圍嘉湖山莊、紅磡黃埔花園等多個大型屋苑，以及香港灣仔司徙拔道1號的友邦大廈總部、中環中心與長江集團中心二期等標誌性商廈。有分析認為，今次連建築師大行亦需再度減薪，反映了整個建造行業面臨相當大的營運壓力。