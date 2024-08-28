內地茶飲品牌「茶百道」正式攻港旺角開店，4月在港交所上市。

茶百道香港首店位於旺角西洋菜南街 據市場最新消息指，茶百道香港首店位於旺角西洋菜南街26至36號遠景大廈地下30號舖，建築面積約600方呎，原由手機配件店短租，但在今年7月遷出，該舖位處區內最核心位置之一。近期同區近期錄得不少內地茶飲店租務，包括喜茶等。

富途資產配置分享會 體驗立即開戶優惠和填寫報名表格 ⬇️⬇️ 立即報名 ⬇️⬇️