內地茶飲品牌「茶百道」正式攻港旺角開店，4月在港交所上市。

香港餐飲市場近期除有「結業潮」外，亦迎來一服內地「攻港潮」。今年4月在香港上市的內地茶飲品牌茶百道（2555），將在香港開首間分店，目前集團已租用旺角西洋菜南街一地舖，月租約20萬港元，呎租約333港元。
茶百道股價暫報6.24元，跌0.95%。
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茶百道香港首店位於旺角西洋菜南街
據市場最新消息指，茶百道香港首店位於旺角西洋菜南街26至36號遠景大廈地下30號舖，建築面積約600方呎，原由手機配件店短租，但在今年7月遷出，該舖位處區內最核心位置之一。近期同區近期錄得不少內地茶飲店租務，包括喜茶等。
茶百道暫為今年以來香港上市最IPO之一
茶百道今年4月在香港上市，集資24.63億元，是港股今年以來最大IPO，佔第1季港股IPO總募資規模近一半。該品牌主要以探索天然食材與中式茶飲的搭配，並持續研發多元化茶飲產品，主打新鮮果茶。
此外，不少內地連鎖茶飲品牌在港上市、開店，古茗、蜜雪冰城、滬上阿姨今年初在港交所遞表IPO；至於「內地茶飲第一股」」奈雪的茶（2150）則在2021年6月30日於港交所上市。