恒生指數｜港股連跌3日低收306點　17000點關口失而復得

港股兩日合計跌324點後，今早微低開。恒生指數低開50點，報17,260點；國指低開26點，報6,115點；科指低開29點，報3,461點。
【17:14更新】
港股連跌3個文交易日，恒生指數一度跌至16,964點，創3個月新低，收市報17,004點，跌306點，全日大市成交額逾1,057.34億，重上千億元；科指跌2%，報3,421點；國指跌2.05%，報6,016點。
海爾智家（6690）升逾5%，是表現最好的藍籌股。
ATMXJ均跌，美團（3690）跌約5.5%，是表現最差的恒指及科指成份股。
中資股受壓，紫金礦業（2899）跌逾5%；中石油（857）、中海油（883）跌近4%或以上；招商銀行（3968）跌3.5%。
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【12:25更新】
港股半日下試萬七關，恒生指數半日收報17,064點，跌246點，半日主板成交額572億；科指半日跌1.62%，報3,434點。
ATMXJ跌近1%至近5%，美團（3690）包攬表現最差恒指及科指成份股。
中資股沽壓大，今年來首次有多家內銀下調存款利率，中行、工行、建行亦跌逾1%。
【10:02更新】
恒生指數現跌180點，報17,130點；科指報3,434點，跌1.63%。
金礦股下跌，紫金礦業（2899）跌4%至近3個月低；招金礦業（1818）跌逾6%。
金沙中國（1928）次季淨收益增8%，錄得17.5億美元，股價今早低開1.2%。
美團（3690）跌逾4%，創1個月低；其他內需股仍續跌，農夫山泉（9633）曾破底跌1%，現轉升0.1%；華潤啤酒（291）跌1.7%。