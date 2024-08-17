情侶講錢傷感情？調查：37%人曾因金錢觀分歧致情侶關係破裂

調查報告由個人金融產品比較平台MoneySmart發布，揭示金錢觀分歧對情侶關係的影響，以及良好溝通金錢的問題可以如何促進伴侶關係，調查訪問了1,000位目前處於異性戀情侶關係的香港成年人。

情侶講錢傷感情？近日有平台就此議題展開調查，發現有37%受訪者，曾因金錢觀分歧致情侶關係破裂。

調查指出，情侶之間最常見的金錢分歧主因包括與伴侶的儲蓄習慣不同(35%)、其中一方過度消費(32%)和其中一方儲蓄不足(31%)。近三成受訪者(28%)更表示，他們和伴侶的爭執大多數都與金錢有關。

數據顯示，不少受訪者曾向伴侶隱瞞自己的財務狀況。42%受訪者承認自己曾向伴侶隱瞞自己所擁有的金錢，超過三分之一受訪者(34%)表示他們持有伴侶並不知道的儲蓄戶口，更有29%受訪者承認自己有伴侶不知情的債務。有一半受訪者(50%)認為如果伴侶在財務、收入或債務方面說謊,就會認為伴侶不誠實，有37%人甚至表示不會原諒他們。

情侶雙方對金錢話題「難開口」

大多數受訪者(69%)相信很多關於金錢上的爭執都可以透過好好溝通而避免，但同時很多受訪者對於與伴侶坦誠討論金錢話題，感到難以啟齒。三分之一受訪者(33%)表示與伴侶討論財務問題感到困難，32%受訪者則會盡量避免討論金錢問題。36%受訪者都表示每次與伴侶討論金錢時都會感到焦慮，可見情侶之間討論金錢是不少香港情侶的主要壓力來源。