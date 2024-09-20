最優惠利率｜美國聯儲局在2024年9月18日宣布減息0.25厘，聯邦基金利率目標區間由5.25厘至5.5厘，下調至4.75厘至5厘。今次也是自疫情後，超過4年來的首次減息。《am730》在本文將整理各間銀行利率變化。 【9月20日更新 工銀亞洲】

最優惠利率｜何為P按 P按是來自銀行最傳統的「最優惠利率」，即為Prime Rate，是活期利率的一種。而最優惠利率，就是銀行計算借出資金能有多少基本利潤的利率，P按便是以此為準。 香港各銀行的最優惠利率，大部分情況下與美國同步，故美國加息時，香港會加息；美國減息香港亦會減息；風險而言亦較H按低得多。 最優惠利率｜P按有何價值？ 儘管較少按揭人士會使用P按，但這仍然是香港銀行，以至金管局的指標。因此P按仍然具有參考價，例如H按計劃的「封頂位」鎖息上限，仍以P按為指標。

滙豐 銀行 ：下調P為5.625厘 滙豐9月19月公布，該行最優惠利率（P）將下調25點子，由年利率5.875%調低至5.625%，9月20日生效。滙豐對上一次於2023年7 月28日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點子。 滙豐同時給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低25點子。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息12.5點子。全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。 滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐決定調低港元利率，主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定，以及本港銀行同業拆息自今年初開始穩定回落。經過充份考慮宏觀經濟環境和本港銀行同業拆息走勢，相信減息是適當的。該行會繼續密切留意宏觀前景變化及金融市場的發展，有需要時調整利率。 詳情：滙豐銀行 中銀香港： 下調P為5.625厘 中銀香港(2388) 9月19日宣布，自9月23日（星期一）起，本行之港元最優惠利率由年利率5.875厘調整至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.875厘調整至0.625厘。 此外，中銀香港指，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣1,000,000元或以上，將可享有額外年利率0.001%。 詳情：中銀香港 渣打：P利率減25點子至5.875厘 渣打銀行(香港)宣布，由2024年9月23日(星期一)起，港元最優惠貸款利率將下調0.25厘，由年息6.125厘，調低至年息5.875厘。 同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.875厘下調至年息 0.625厘。 詳情：渣打銀行 東亞 銀行： 下調25點子至5.875厘 東亞銀行宣布調低利率，港元最優惠利率將由目前的6.125厘調低至5.875厘，於9月20日起生效。 此外，存款額5,000元以上的港元標準儲蓄存款利率將由目前的0.875厘調低至0.625厘， 詳情：東亞銀行

恒生 銀行 ：下調利率至5.625厘 恒生9月19日最新宣布，將港元最優惠年利率從5.875%下調至5.625%，減幅為25點子。 同時，該行亦下調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上的儲蓄存款年利率將由0.875%下調至0.625%。若綜合戶口的全面理財總值達100萬港元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持為0.001%不變。 詳情：恒生銀行 工銀亞洲： 年利率6厘 工銀亞洲宣布,由2024年9月23日(星期一)起，該行之港元最優惠利率(P)將由年息6.125%調整至年息5.875%，幅度為0.25%。 同時，戶口結餘達5000港元或以上的港元儲蓄存款利率，將由年息0.875%調整至年息0.625%。 詳情：工銀亞洲