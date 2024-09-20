最優惠利率｜美國聯儲局在2024年9月18日宣布減息0.25厘，聯邦基金利率目標區間由5.25厘至5.5厘，下調至4.75厘至5厘。今次也是自疫情後，超過4年來的首次減息。《am730》在本文將整理各間銀行利率變化。
【9月20日更新 工銀亞洲】
最優惠利率｜何為P按
P按是來自銀行最傳統的「最優惠利率」，即為Prime Rate，是活期利率的一種。而最優惠利率，就是銀行計算借出資金能有多少基本利潤的利率，P按便是以此為準。
香港各銀行的最優惠利率，大部分情況下與美國同步，故美國加息時，香港會加息；美國減息香港亦會減息；風險而言亦較H按低得多。
最優惠利率｜P按有何價值？
儘管較少按揭人士會使用P按，但這仍然是香港銀行，以至金管局的指標。因此P按仍然具有參考價，例如H按計劃的「封頂位」鎖息上限，仍以P按為指標。
滙豐銀行：下調P為5.625厘
滙豐9月19月公布，該行最優惠利率（P）將下調25點子，由年利率5.875%調低至5.625%，9月20日生效。滙豐對上一次於2023年7 月28日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點子。
滙豐同時給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低25點子。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息12.5點子。全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。
滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐決定調低港元利率，主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定，以及本港銀行同業拆息自今年初開始穩定回落。經過充份考慮宏觀經濟環境和本港銀行同業拆息走勢，相信減息是適當的。該行會繼續密切留意宏觀前景變化及金融市場的發展，有需要時調整利率。
詳情：滙豐銀行
中銀香港：下調P為5.625厘
中銀香港(2388) 9月19日宣布，自9月23日（星期一）起，本行之港元最優惠利率由年利率5.875厘調整至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.875厘調整至0.625厘。
此外，中銀香港指，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣1,000,000元或以上，將可享有額外年利率0.001%。
詳情：中銀香港
渣打：P利率減25點子至5.875厘
渣打銀行(香港)宣布，由2024年9月23日(星期一)起，港元最優惠貸款利率將下調0.25厘，由年息6.125厘，調低至年息5.875厘。
同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.875厘下調至年息 0.625厘。
詳情：渣打銀行
東亞銀行：下調25點子至5.875厘
東亞銀行宣布調低利率，港元最優惠利率將由目前的6.125厘調低至5.875厘，於9月20日起生效。
此外，存款額5,000元以上的港元標準儲蓄存款利率將由目前的0.875厘調低至0.625厘，
詳情：東亞銀行
恒生銀行：下調利率至5.625厘
恒生9月19日最新宣布，將港元最優惠年利率從5.875%下調至5.625%，減幅為25點子。
同時，該行亦下調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上的儲蓄存款年利率將由0.875%下調至0.625%。若綜合戶口的全面理財總值達100萬港元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率則維持為0.001%不變。
詳情：恒生銀行
工銀亞洲：年利率6厘
工銀亞洲宣布,由2024年9月23日(星期一)起，該行之港元最優惠利率(P)將由年息6.125%調整至年息5.875%，幅度為0.25%。
同時，戶口結餘達5000港元或以上的港元儲蓄存款利率，將由年息0.875%調整至年息0.625%。
詳情：工銀亞洲
南洋商業銀行：年利率6.125厘
南洋商業銀行最新宣布，7月31日將調高港元最優惠利率0.375厘，高於大行，由5.75厘加至6.125厘。
南商同時上調港元活期存款利率，視乎不同存款結餘，加息幅度介乎0.05厘至0.25厘；而該行給結餘達15萬元或以上的存戶，活期存息達1厘，較大部分同行加息後的0.875厘更高。
詳情：南洋商業銀行
上海商業銀行：年利率6.125%
上海商業銀行（上商）宣布，將由2023年7月31日起，上調港元最優惠利率由 6%至 6.125%，加幅為12.5點子；該行同日亦上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達港幣1萬元或以上的儲蓄存款利率，將由0.75%上調至0.875%。
詳情：上海商業銀行
華僑銀行：年利率6.375厘
華僑銀行指，由2023年7月31日起，該行港元最優惠利率由年息6.25厘上調至6.375厘；美元最優惠利率由年息7.5厘調升至年息7.75厘。
詳情：華僑銀行
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