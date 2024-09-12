MPF ｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 MPF ｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。 DSE放榜｜八大畢業生薪酬排名 呢間大學年薪最高平均一年達38.5萬

MPF ｜強積金 (MPF) 整體表現分析 MPF ｜積金局 ：強積金股票基金一年淨回報6.2% 積金局此前公布，截至2024年6月底的強積金投資回報臨時數據，當中股票基金淨回報為6.2%；混合資產基金淨回報6.5%，兩者為過去12個月內，表現最好的基金種類。 至於債券基金淨回報為1.4%；保證基金淨回報錄得1.6%；貨幣市場基金（強積金保守基金）淨回報錄得3.9%；貨幣市場基金（不包括強積金保守基金）淨回報錄得3.1%；預設投資策略（DIS）的核心累積基金淨回報為6.2%；65歲後基金淨回報為4.4%。 MPF ｜積金評級：首8月人均賺1.85萬 強積金評級機構「積金評級」數據顯示，8月份強積金回報近1.8%，是強積金連續4個月錄得正回報，今年至今增幅7.6%。8月份投資收益相當於約218億元，475萬名強積金成員平均獲利約4,600元，而今年至今投資收益約為882億元，每位成員平均收益約18,500元。 計入供款後，截至8月底強積金總資產估算約為1.26萬億元，再創歷史新高位。475萬名強積金成員的平均賬戶結餘目前約為26.57萬元，比7月底增加約5,400元，今年至今增加約25,700元，這是自2021年6月以來的最高水平，也是自強積金成立以來的第三高水平。 MPF ｜GUM：強積金8月人均賺4763元 GUM公布強積金表現，8月份強積金成員人均賺4,763港元，回報1.8%；年初至今合計賺18,598港元，回報7.6%。 GUM強積金股票基金指數、GUM強積金混合資產基金指數及GUM強積金固定收益基金指數8月回報分別為2.5%、1.8%及0.6%；2024年初以來回報分別為10.3%、7.5%及2.3%。 稅務易報稅教學 eTAX只需4步 申請/好處/連結懶人包

強積金｜7. 東亞享惠環球股票基金 東亞享惠亞洲股票基金屬強積金投資類別的高風險，當中主要投資於亞洲（日本除外）股票，及部分比重投資於債務證券及／或貨幣市場投資工具，在波動程度備受管理範圍內，儘量為投資提供長期資本增值。 該強積金基金的管理費最高為0.96%，其投資組合內十大資首3位為「Microsoft Corp」（4.55%）、「NVIDIA Corp」（3.54%）及「Apple Inc」（3.13%）。 詳情：東亞享惠環球股票基金 強積金｜8. 滙豐智選智優逸北美股票追蹤指數基金 滙豐智選智優逸北美股票追蹤指數基金，屬強積金投資類別的高風險，投資組合主要包括股票，主要投資於納入FTSE MPF North America Hedged Index的證券。 至於該強積金基金的管理費最高為0.79%，基金開支比率為0.7%。其投資組合內十大資首3位為「Apple」（7.1%）、「微軟Microsoft Corp」（6.2%）及「Alphabet」（3.3%）。 詳情：滙豐智選智優逸北美股票追蹤指數基金 港元定期利率｜再有中小行調低利率 各大銀行比較及存款優惠

強積金｜9.恒生智選智優逸北美股票追蹤指數基金 恒生智選智優逸北美股票追蹤指數基金屬於高風險投資類別強積金，當中投資透過直接投資於擁有相若投資目標的一項核准匯集投資基金（HSBC Pooled North America Equity Index Tracking Fund）。 而該基金管理費用每年0.7%，按每年淨資產值的百分比計算；其投資組合內十大資首3位為「APPLE」（6.5%）、「MICROSOFT」（6%）及「Alphabet Inc-Class A」（3.7%）。 詳情：恒生智選智優逸北美股票追蹤指數基金 強積金｜10. 友邦優選北美股票基金 友邦優選北美股票基金 友邦優選美洲基金屬於高風險投資類別強積金，當中投資於在美國上市、以當地為基地或主要在當地經營之公司的股本證券。 而該基金管理費用每年1.67%，按每年淨資產值的百分比計算；其投資組合內十大資首3位為「APPLE INC」（7.89%）、「 MICROSOFT CORP」（7.03%）及「 NVIDIA CORP」（3.16%）。 詳情：友邦優選北美股票基金 儲蓄方法｜存摺、零存整付等15種攻略 懶人1年快速儲6萬？