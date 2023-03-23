最優率利率｜滙豐P不變維持5.625厘　一文睇清各間銀行利率變化（3月23日更新）

最優率利率更新，一文睇清各間銀行利率變化。(資料圖片)

滙豐現時的港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變，港元戶口結餘5,000元或以上的年利率為0.625厘，結餘5,000元以下維持零息。

滙豐（005）最新公布，該行最優率利率不變，將維持5.625厘。滙豐上一次加息是2022年12月16日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，滙豐當日亦宣布利率維持不變。

美國再度加息0.25厘，現時聯邦基金指標利率至介乎4.75至5厘。本文整理各間銀行利率變化，其中滙豐（005）表示最優率利率不變，維持5.625厘。

中銀：年利率5.625厘

中銀香港（2388）上一次加息是2022年12月15日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，中銀當日亦宣布維持不變。

港元活期儲蓄存款利率亦同步上調0.25厘，年利率加至0.625厘。

詳請：中銀香港

恒生：年利率5.625厘

恒生（011）上一次加息是2022年12月15日，當時該行上調最優惠利率25點子至5.625厘水平；2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，恒生當日亦宣布維持不變。

恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持0.6250%。

詳請：恒生銀行

渣打：最優惠利率5.875厘

渣打銀行（2888）現時最優惠貸款利率維持不變於年息5.875厘，上一次加息是2022年12月15日，加0.25厘；港元儲蓄戶口利率亦維持不變，年息0.625厘。

詳請：渣打銀行

工銀亞洲： 年利率5.625厘

工銀亞洲於2022年12月16日表示，年利率將由5.625%調整至5.875%，幅度為0.25%；同時，戶口結餘達5,000港元或以上的港元儲蓄存款利率，由年息0.375%調整至0.625%。

詳請：工銀亞洲