李克強宣布緩稅4400億人民幣助企業紓困，又預估年底之前再為製造業退稅320億人民幣。（資料圖片）

國務院總理李克強表示，將進一步延長製造業緩稅補繳期限，加大企業紓困力度，又將部分領域設備的更新改造，列入定專項再貸款與財政貼息配套的使用範圍，同時批准核能專案加速建設。

央視新聞報道，李克強昨日主持召開國務院常務會議，針對穩經濟再提多項措施。李克強表示，穩經濟關鍵要保市場主體，對於目前面臨困難的製造業將加力紓困，原本緩繳的「五稅兩費」，9月1日期限屆滿後再延期4個月，緩稅額達4,400億人民幣。同時對製造業新增留抵稅額即申即退，預估年底之前再為製造業退稅320億人民幣。會議指出，推進經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，有利於擴大製造業需求，推動消費恢復成為經濟主拉動力。

針對製造業、中小微企業、個體工商戶等第四季更新改造設備，支持銀行給予的中長期貸款利率不高於3.2厘，中國人民銀行將按貸款本金100%予以銀行專項再貸款。再貸款額度2,000億人民幣，期限1年、可展期兩次。今年第四季內更新改造設備的實際貸款成本不高於0.7%。

支持銀行給予中長期貸款利率不高於 3.2 厘

會議還指出，要加力穩外貿穩外資。抓緊新設一批跨境電商綜試區，更大力度支持海外倉。提升港口集疏運效率，保障產業鏈供應鏈穩定。推動重點外資專案儘快落地，壓實外貿外資大省責任。另外，為提升能源保障能力和促進綠色發展，會議決定，核准已列入規劃且條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電專案。強化全過程監管，確保安全萬無一失。