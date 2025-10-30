減息｜滙豐恒生中銀渣打降最優惠利率0.125厘　即睇4大行最新利率(更新)

美國聯儲局於香港時間周四(10月30日)宣布連續第二次減息0.25厘，聯邦基金利率目標區間降至3.75厘至4.00厘。在本港，4大銀行滙豐(005)、恒生(011)、中銀香港(2388)及渣行(2888)亦宣布調低最優惠利率0.125厘，令到港元最優惠利率重返約5厘。

在美元存息方面，滙豐下調美元儲蓄存款戶口利率12.5點子，由年利率0.25%調低至0.125%。滙豐對上一次於2025年9月19日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減12.5點子。

滙豐宣布，由明日(31日)起，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由5.125%調低至5.00%。在港元存息方面，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低12.4點子。滙豐對上一次於今年9月19日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.5 點子。

恒生港元最優惠年利率降至5厘

恒生銀行(011)宣布，將下調港元最優惠年利率，由5.125%下調5.000%，減幅為12.5點子。同時，恒生亦下調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達5,000港元或以上的儲蓄存款年利率，將由0.125%下調至0.001%。上述調整將於明日(31日)起生效。

中銀港元最優惠利率降至5厘

中銀香港(2388)亦宣布，自11月3日(周一)起，港元最優惠利率由年利率5.125厘調整至5厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.125 厘調整至0.001厘，低於5,000元則為0%。此外，若活期儲蓄存款每日戶口結餘在100萬元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

渣打港元最優惠貸款利率減至5.25厘

渣打銀行(香港)亦表示，由11月3日(周一)起，港元最優惠貸款利率將下調0.125厘，由年息5.375厘調低至年息5.25厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.125厘下調至年息0.001厘。