熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-05-08 13:20:00

港股市況｜恒指午後升逾150點　華虹半導體逆市跌逾5%（持續更新）

分享：
恒指高開78點。

恒指高開78點。

上周美國3大指數結束4日跌勢。港股今早高開，恒指高開78點，報20,128點；國指高開13點，報6,811點；科指高開0.34%，報3,908點。

【13:20更新】

恒指午後初段升約153點，報20,202點；科指升0.3%，報3,908點。

華虹半導體（1347）逆市跌逾5%；中芯國際（981）升0.5%。

ATMXJ股，騰訊（700）午後初段跌近1%；美團（3690）、京東（9618）跌逾1%；阿里巴巴（9988）升0.7%；小米（1810）升逾2%。

【12:05更新】

恒指半日升149點，報20,199點，成交577億元；科指升0.2%，報3,904點。其中四大內銀齊破頂。

三桶油造好，中海油（883）升半近半成；中石化（386）升逾4%；中石油（857）升逾3%。

ATM股，騰訊（700）逆市偏軟跌0.8%；美團（3690）跌逾1%；阿里巴巴（9988）升0.4%。

【10:30更新】

平保(2318)高開0.4%；友邦(1299)高開1.7%；騰訊(700)高開0.4%；滙豐 （005） 升1%破頂。

車股造好，吉利（175）、比亞迪（1211）升2%；廣汽（2238）升近2%；長汽（2333）升4%；華晨（1114）升2%。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受