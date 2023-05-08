港股市況｜恒指午後升逾150點　華虹半導體逆市跌逾5%（持續更新）

上周美國3大指數結束4日跌勢。港股今早高開，恒指高開78點，報20,128點；國指高開13點，報6,811點；科指高開0.34%，報3,908點。
【13:20更新】
恒指午後初段升約153點，報20,202點；科指升0.3%，報3,908點。
華虹半導體（1347）逆市跌逾5%；中芯國際（981）升0.5%。
ATMXJ股，騰訊（700）午後初段跌近1%；美團（3690）、京東（9618）跌逾1%；阿里巴巴（9988）升0.7%；小米（1810）升逾2%。
【12:05更新】
恒指半日升149點，報20,199點，成交577億元；科指升0.2%，報3,904點。其中四大內銀齊破頂。
三桶油造好，中海油（883）升半近半成；中石化（386）升逾4%；中石油（857）升逾3%。
ATM股，騰訊（700）逆市偏軟跌0.8%；美團（3690）跌逾1%；阿里巴巴（9988）升0.4%。
【10:30更新】
平保(2318)高開0.4%；友邦(1299)高開1.7%；騰訊(700)高開0.4%；滙豐 （005） 升1%破頂。
車股造好，吉利（175）、比亞迪（1211）升2%；廣汽（2238）升近2%；長汽（2333）升4%；華晨（1114）升2%。