港股市況｜恒指半日跌125點　大市跌幅再擴（持續更新）

恒指上周跌363點或1.8%，今早輕微低開25點，報20,049點；國指低開1點，報6,762點；科指輕微高開2點，報3,972點。
【15:05更新】
大市跌幅再擴至逾270點，現報19,801點，跌273點。
三大中資電訊股個別發展，中移動（941）靠穩升0.2%；聯通（762）跌3%；中電信（728）跌近3%。
電力股逆市靠穩，潤電（836）升0.8%；龍源電力（916） 升0.1%；中國電力（2380）跌0.3%。
【13:20更新】
大市跌幅擴大至230點，現報19,844點。
濠賭股下挫，金沙（1928）跌逾3%；銀娛（027）跌近3%；永利（1128）、美高梅（2282）、澳博（880）跌逾1%；新濠（200）跌2%。
ATM走低，騰訊（700）午後初段跌2%，阿里巴巴（9988）跌逾1%，美團（3690）跌0.2%。
【12:10更新】
恒指半日跌125點，報19,949點，跌穿2tb8點，成交493億元；科指升0.2%，報3,978點。
騰訊（700）、阿里巴巴（9988 跌逾1%；商湯（020）反彈4%；中芯國際（981）升0.2%。
汽車股個別走，比亞迪（1211）升逾3%；部分新冠概念股及醫療股逆市上揚。
【11:26更新】
恒指最新瀉105點，報19,990點，今早曾低見19,905點；科指升0.44%，報3,987點。
體育用品股下跌，安踏（2020）跌1%；李寧（2331）跌2.96%；特步（1368）跌0.87%。
【10:13更新】
ATM股，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）均低開0.6%；美團（3690）平開；京東（9618）低開0.7%。
滙豐（005）逆市偏軟，跌0.5%；友邦（1299）升0.7%；中移動（941）升0.5%；港交所（388）升0.7%。