港股市況｜恒指現跌逾250點　馬雲內地現身阿里股價轉升　農夫山泉明公布業績（持續更新）

港股連升兩周後，今早恒指略低開63點，報19,851點；國指低開17點，報6,777點；科指低開15點或0.36%，報4,209點。

【11:35 更新】

百度（9988）國產ChatGPT「文心一言」應用產品發佈會據報臨時取消，股價現跌3.43%。

快狗打車（2246）績後跌5.24%，跌至歷史新低。

【10:10 更新】

美團（3690）業績勝預期，但仍遭部分大行下調目標價，股價今早低開1.6%，曾跌6%；阿里巴巴（9988）高開1.2%；騰訊（700）低開0.6%。

中石化（386）日前公布業績，去年少賺8%，股價低開4.1%；金山軟件（3888）逆市升近4%，破頂高見38.5元。