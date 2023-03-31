港股攻略｜人工智能需求增 吼買AI第一港股

中國科技戰略驅動AI 人工智能市場急速擴張，今年以來各科技企業已紛紛公佈其未來發展策略。商湯 (0020.HK) 作為中國領先的AI人工智能公司於近期發佈2022年全年業績之同時，亦表示其將以通用人工智能 (AGI) 為未來核心戰略重點，力求在未來幾年內攻下AGI難關，推出創新的商用人工智能產品。
公司業績雖然整體表現因去年疫情持續影響而未如預期，但市場對其有望於今年年中推出的自然語言處理 (NLP) 產品抱有期望。公司公佈業績後，中銀國際上調商湯投資評級至「持有」，目標價提升至2.85港元。而招銀國際則維持其「買入」評級，並大幅調升目標價從2.10元至3.45港元。中金公司更明言商湯的長期價值在於AGI，維持「跑贏大市」評級，目標價看3.60港元。上述三個目標價之平均值為3.30元，較3月30日收報2.64元，潛在升幅已達兩成半。
公司基本面亦反映現價未能反映實際價值，去年兩大業務智慧生活及智能汽車表現出眾，收入分別大幅增長130%及59%，佔比亦大幅提高。其中，智慧生活AI內容生成 (AIGC)、AI傳感器、AI ISP芯片、智慧醫療四項產品實現商業化突破；智能汽車前裝量產收入佔比增加，單車價值顯著改善。智慧商業與智慧城市開啓業務轉型，智慧商業聚焦SenseCore對外服務業務轉型，AIaaS收入提高；智慧城市聚焦服務頭部客戶，優化收入質量，穩健推進業務發展。
超大算力儲備 賦能AGI領域攻關
在AI產品及服務的研發上，關鍵的核心競爭力主要來自於算力及模型。在這兩個方面，商湯都具有強大的優勢。在算力層方面，位於上海臨港的商湯AIDC超算中心支持超5 exaFlops 自有算力，公司算力儲備充足且提供AI算力雲服務。據了解，AIDC累計共超2.7萬塊GPU，輸出超過5000P總算力，其中，國產化算力超500P，可同步支援20餘個千億級參數大模型同時訓練。同時，商湯早已於前期做好了芯片儲備，GPU充裕，料可大大賦能未來的AGI模型開發和後續深度學習。2022年，公司AI算力已以雲服務方式對外提供，AIaaS收入約3億元 (人民幣，下同)，佔智慧商業收入20%。公司在公開業績會上表示，管理層預計以SenseCore為基礎的AIaaS服務業務收入於2023將可保持高增長，收入佔比有望進一步提升。
隨著大模型落地，公司後續的維護服務亦可為公司創造長期穩定收益。目前，商湯對外提供的AIaaS具體包括了計算基礎設施服務 (IaaS)、深度學習平台服務 (PaaS)、模型部署及推理服務 (MaaS) 三大部分的能力。在模型層，公司NLP大模型帶來突破，多模態模型值得期待。早前公司發佈的「書生 (INTERN) 2.5」已是多模態、多任務通用大模型，具備人工智能生成內容 (AIGC)、以文生圖能力，可根據用戶提出的文本創作需求，利用擴散模型生成演算法生成需要的圖像。這與現行的GPT模型有所不同，是在文字以外提供AIGC圖像。亦因此，市場對商湯的NLP產品的差異化能力有一定的期待。
文生圖應用具實用性
特別在視覺大模型領域。公司自2019年開始深耕，已擁有超300億參數的視覺大模型，2022 年更訓練AIGC 文生圖模型。2023 年，公司在NLP 大模型領域已有所突破，據業績會管理層的介紹，公司NLP大模型SenseChat擁有約1,800億參數，並已在和客戶對接測試。此外，公司積極佈局多模態大模型，並預告在2023年有望正式推出NLP大模型及更大體量多模態大模型，實現B 端商業層面賦能。
事實上，公司早已全面佈局生成類預訓練大模型，圍繞文本、語音、圖像、視頻、3D場景的內容生成形成完整能力，整體升級了SenseMARS混合現實平台的產品及功能，面向行業客戶服務並帶來收入增長。SenseMARS 的AIGC相關能力賦能小紅書、微博、bilibili、ZEPETO、Line 等APP應用超過200個，頭部客戶續約率超過95%。所拓展的綫下場景覆蓋面積增加至1,500 萬平方米，覆蓋大型遊樂園區、大型商場、博物館、銀行等多個頂流場景。根據沙利文發佈的《2022年中國數字人市場觀測報告－里程碑》，商湯數字人產品已進入「成熟階段」成為市場領導者，並在十個評估指標中獲得六項最高分，整體競爭力排名第一。
股價先上望3.6元
因AGI產品的未來發展空間廣濶，商用價值高，大受市場熱捧。相信商湯的AGI產品面世，亦將為其帶來良好的催化作用，不斷釋放潛在價值。就著上述基本面多角度審視，足見中金公司看目標價為3.6港元具充份支持；倘若未來港股表現進一步回暖，商湯今年應有力挑戰4港元。
作者：聶振邦
本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)
原文刊登於 HK MoneyClub