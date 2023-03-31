港股攻略｜人工智能需求增 吼買AI第一港股

人工智能需求增 吼買AI第一港股

文生圖應用具實用性 特別在視覺大模型領域。公司自2019年開始深耕，已擁有超300億參數的視覺大模型，2022 年更訓練AIGC 文生圖模型。2023 年，公司在NLP 大模型領域已有所突破，據業績會管理層的介紹，公司NLP大模型SenseChat擁有約1,800億參數，並已在和客戶對接測試。此外，公司積極佈局多模態大模型，並預告在2023年有望正式推出NLP大模型及更大體量多模態大模型，實現B 端商業層面賦能。 事實上，公司早已全面佈局生成類預訓練大模型，圍繞文本、語音、圖像、視頻、3D場景的內容生成形成完整能力，整體升級了SenseMARS混合現實平台的產品及功能，面向行業客戶服務並帶來收入增長。SenseMARS 的AIGC相關能力賦能小紅書、微博、bilibili、ZEPETO、Line 等APP應用超過200個，頭部客戶續約率超過95%。所拓展的綫下場景覆蓋面積增加至1,500 萬平方米，覆蓋大型遊樂園區、大型商場、博物館、銀行等多個頂流場景。根據沙利文發佈的《2022年中國數字人市場觀測報告－里程碑》，商湯數字人產品已進入「成熟階段」成為市場領導者，並在十個評估指標中獲得六項最高分，整體競爭力排名第一。 股價先上望3.6元 因AGI產品的未來發展空間廣濶，商用價值高，大受市場熱捧。相信商湯的AGI產品面世，亦將為其帶來良好的催化作用，不斷釋放潛在價值。就著上述基本面多角度審視，足見中金公司看目標價為3.6港元具充份支持；倘若未來港股表現進一步回暖，商湯今年應有力挑戰4港元。 作者：聶振邦 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com) 原文刊登於 HK MoneyClub