滙控艾橋智首日履新行政總裁　聯同高層走訪香港分行及辦公室

據滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建社交平台的照片可見，他與艾橋智一同現身，並歡迎他來到香港擔任新職位。他又表示，期待艾橋智的領導，繼續共同打造滙控的堅實基礎。

滙控艾橋智首日履新行政總裁一職，周一（9月2日）便聯同高層走訪香港分行及辦公室。

另外，滙豐香港區行政總裁林慧虹亦有出現歡迎儀式，她同樣在社交平台發帖，上載與艾橋智走訪滙豐辦公室、分行的相片。她表示，香港是滙控的主場（home market）和重要組成部分，預告艾橋智未來將於香港見客戶、同事及其他主要持份者。

滙控主席杜嘉祺表示，很高興艾橋智為下任滙控行政總裁，形容他是一位出色的領袖和銀行家，對集團、客戶和員工充滿熱誠，於領導改革、推動增長、精簡架構、控制成本和著力執行方面往績卓著。

履新行政總裁的艾橋智於2005年加入滙控，曾出任環球銀行及資本市場聯席主管。2016年7月至2019年2月期間，他擔任集團中東、北非及土耳其地區行政總裁。2023年1月，艾橋智獲委任為滙豐董事及集團財務總監，8月獲委任接任退休的前任行政總裁祈耀年（Noel Quinn）。